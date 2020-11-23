Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgınında vakalar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaya başladı. Vatandaşlara sık sık maske, mesafe ve hijyen hususunda çağrılar yapılıyor. Kabine Toplantısı’nda alınan karar göre 20 Kasım’dan itibaren ülkemizde önemli tedbirler uygulanmaya başladı. Vatandaşlar pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de hafta içi sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Hafta içi gece sokağa çıkma yasağı olur mu?

Hafta içi sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fatih Altaylı’ya konuştu. Altaylı’nın Habertürk Gazetesi’nde yer alan köşe yazısında şu ifadeler yer aldı:

Tam kapanma o kadar etkili olmayabiliyor her zaman ama şunu çok net söyleyeyim. Bu önlemler işe yaramaz ise hala tedbirlere uymakta sıkıntı çıkaran olur ise ve sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz. Ama her şey sayılara bağlı. Düşerse yasaklar azalır. Düşmezse artar.