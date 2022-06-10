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Yerel Hafriyat kamyonu ile traktör çarpıştı
Yerel

Hafriyat kamyonu ile traktör çarpıştı

Bursa'da çakıl yüklü kamyonu ile traktör çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle traktör kullanılamaz hala gelirken, olayda yararlanan olmadı.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 13:02:00 -
Hafriyat kamyonu ile traktör çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi yakınlarında Orhangazi- İznik Karayolu üzerinde Taşköprü yolu girişinde trafik kazası meydana geldi.

S.A idaresindeki 41 AIJ 927 çakıl yüklü hafriyat kamyonu, H.S (60) idaresindeki 16 FAD 73 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmasının etkisiyle traktör kullanılamaz hala gelirken, olayda yararlanan olmadı.

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