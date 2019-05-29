0553 313 94 23

Hafızlık öğrencilerinden şehitler ve AA muhabiri için hatim

Kahramanmaraş'ta hafızlık talebeleri, görev başındayken uçuruma düşen AA muhabiri Abdulkadir Nişancı ve onu aramalar sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Gidergelmez ve Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya için hatim indirdi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:37
Hafızlık öğrencilerinden şehitler ve AA muhabiri için hatim

Kahramanmaraş'ta hafızlık eğitimi alan öğrenciler, görev başındayken uçuruma düşen AA muhabiri Abdulkadir Nişancı ve onu aramalar sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Gidergelmez ve Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya için hatim indirdi.

Kahramanmaraş İl Müftülüğüne bağlı Müftü Muhammet Gevher Kur'an Eğitim Merkezi'nde hafızlık eğitimi alan öğrenciler, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşen ve cenazesi aramaların 14'üncü gününde bulunan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı ve aramalar sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Gidergelmez ve Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya için hatim indirdi.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından ardından tüm şehitler için dua edildi.

Müftü Muhammet Gevher Kur'an Kursu Yöneticisi Selahattin Akkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit Nişancı ile Gidergelmez ve Kapaklıkaya'nın ailelerine başsağlığı diledi.

Görevini yaparken uçuruma düşen ve cenazesi günlerce sonra bulunan gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın durumuna herkesin üzüldüğünü, onu ararken suya kapılan iki Mehmetçik'in de ayrı bir acı yaşattığını dile getiren Akkurt, şunları kaydetti:

"Kardeşlerimiz şehit olmuşlardır. Cenabıhak bu kardeşlerimize rahmet eylesin. Biz de bugün kardeşlerimiz adına hatmi şerif okuttuk, Yasin-i şerifler okuttuk, bu şehit kardeşlerimize ve tüm şehitlerimizin ruhlarına bağışladık. Allah tüm şehitlerimize de bu kardeşlerimize de rahmetiyle muamele eylesin, Peygamberimize komşu eylesin. Biz her zaman tüm şehitlerimize bize düşen görevi yapmakla birlikte bu kardeşlerimizi de bu şekilde anmış oluyoruz. Cenabıhak ailelerine sabırlar ihsan eylesin. Unutmasınlar ki biz sadece bugün değil her zaman kendilerini anmaya devam edeceğiz."

Akkurt, okullarındaki eğitimlerine devam eden 150 öğrencinin kurslarında hafızlık eğitimi aldığını sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:37
  1. Bayburt
  2. Trabzon
  3. Kahramanmaraş
  4. hatim
  5. Abdulkadir Nişancı
  6. şehitler
  7. Kahramanmaraş İl Müftülüğüne bağlı Müftü Muhammet Gevher Kur'an Eğitim Merkezi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tepkiler sonuç verdi, Mersin Pop Fest iptal edildi
    1. Tepkiler sonuç verdi, Mersin Pop Fest..
    2. İranlı ve Rus diplomatlar Tahran'da..
    3. Hattat Madencilik TİS görüşmelerinin..
    4. Tarsus’ta buğday hasadı devam ediyor
    5. İlahiyatçılardan internet uyarısı: Bu..
    6. "Nargile ve elektronik sigara masum..
    7. Başkan Aydar: "Gece gündüz demeden..
    8. Dokumacı kuşları "mühendis" gibi yuva..
    9. Taksim’den sıcak hava manzaraları
    10. Hafızlık öğrencilerinden şehitler ve..
    11. Şehit Şahin'in ailesine şehadet..
    12. Yanan tırdan son anda kurtuldu
    13. Sivasspor’da gollerde Kone imzası yer..
    14. Avukatın etek boyunu tutanağa geçiren..
    15. Emekliler Dikkat! İşte ikramiyelerde..
    16. Belediye Başkanı Ekicioğlu: “KAEÜ’si..
    17. Fernando Muslera Galatasaray'dan..
    18. Bakan Soylu: "İstanbul’a 27 polis..
    19. Karnından 80 poşet uyuşturucu çıktı
    20. Başkan Böcek şehit ve gazi yakınlarını..
    21. İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas"..
    22. Resmen duyurdular! İşte Fenerbahçe'nin..
    23. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    24. "Perakendede e-ticaretin payı yüzde..
    25. Bakan Soylu tarih verdi! İstanbul’a 27..
    26. Günün ilk yarısında en çok değer..
    27. YSK ve Danıştay eski üyesine FETÖ'den..
    28. Türkiye'de bir ilk! İstanbul..
    29. 20 yaş dişleri ne zaman çekilmeli
    30. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!