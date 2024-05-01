  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi! 61 Hafız taç giydi
İSLAM

Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi! 61 Hafız taç giydi

Yeniakit Publisher
2024-05-01 12:12:00 -
Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi! 61 Hafız taç giydi

İstanbul Başakşehir İlçe Müftülüğü'ne bağlı Kur'an Kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi.

Başakşehir Şehit Haki Aras İmam Hatip Lisesi Hafızlık Proje Okulunda eğitimlerini tamamlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olan 61 kız öğrenci için "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi.

Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi’nde Başakşehir İlçe Müftülüğü ile Başakşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı İhsan Erkul, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ayşe Coşkun, Başakşehir İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, kurum amirleri, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi Bünyamin Topcuoğlu tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda protokol konuşmaları yapıldı. Kur’an Kursu öğreticileri tarafından taçları giydirilen öğrencilere hafızlık belgeleri takdim edildi. Filistinli kardeşlerini de unutmayan hafızlar, küçük gösteriler sergileyerek onların yanlarında olduklarını ve dualarında unutmadıklarını ifade etti.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başakşehir İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu tarafından yapılan duanın ardından hayırseverler tarafından hazırlanan hediyeler ile Başakşehir İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan harçlık ve Başakşehir Belediyesi tarafından verilen altın öğrencilere hediye edildi.

Hâfız İsmail Hakki'nin vefatı (Selimiye Camii İmamı)
Hâfız İsmail Hakki'nin vefatı (Selimiye Camii İmamı)

Tarih

Hâfız İsmail Hakki'nin vefatı (Selimiye Camii İmamı)

Hafızayı güçlendiren çay: 1 bardak ile hafızanız tazelenecek... Riskler nasıl azaltılır? İşte detaylar
Hafızayı güçlendiren çay: 1 bardak ile hafızanız tazelenecek... Riskler nasıl azaltılır? İşte detaylar

Kadın - Aile

Hafızayı güçlendiren çay: 1 bardak ile hafızanız tazelenecek... Riskler nasıl azaltılır? İşte detaylar

Halk hafızasında yaşatılıyor! Bu mağaraların hikayesi dilden dile dolaşıyor
Halk hafızasında yaşatılıyor! Bu mağaraların hikayesi dilden dile dolaşıyor

Yaşam

Halk hafızasında yaşatılıyor! Bu mağaraların hikayesi dilden dile dolaşıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23