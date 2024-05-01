Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi! 61 Hafız taç giydi

Başakşehir Şehit Haki Aras İmam Hatip Lisesi Hafızlık Proje Okulunda eğitimlerini tamamlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olan 61 kız öğrenci için "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi.

Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi’nde Başakşehir İlçe Müftülüğü ile Başakşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı İhsan Erkul, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ayşe Coşkun, Başakşehir İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, kurum amirleri, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi Bünyamin Topcuoğlu tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda protokol konuşmaları yapıldı. Kur’an Kursu öğreticileri tarafından taçları giydirilen öğrencilere hafızlık belgeleri takdim edildi. Filistinli kardeşlerini de unutmayan hafızlar, küçük gösteriler sergileyerek onların yanlarında olduklarını ve dualarında unutmadıklarını ifade etti.



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Başakşehir İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu tarafından yapılan duanın ardından hayırseverler tarafından hazırlanan hediyeler ile Başakşehir İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan harçlık ve Başakşehir Belediyesi tarafından verilen altın öğrencilere hediye edildi.