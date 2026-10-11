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Toros Dağların'dan sofralara: Meyvesi 300, yağı bin 200 lira

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Toros Dağların'dan sofralara: Meyvesi 300, yağı bin 200 lira

Antalya'nın Akseki ilçesinde menengiç hasadı resmen başladı. Kilosu 300 TL'den satılan meyvenin yağı ise bin 200 TL'den alıcı buluyor.

#1
Foto - Toros Dağların'dan sofralara: Meyvesi 300, yağı bin 200 lira

Toros Dağları’nın doğal zenginlikleri arasında yer alan menengiç, bu yıl Antalya’nın Akseki ilçesinde bol miktarda yetişerek yöre halkına gelir kapısı oldu. Yörede "çöğre" olarak bilinen menengiç meyvesi, ekim ayında olgunlaşmasıyla birlikte dağlardan toplanmaya başlanırken kurutulan meyveler kış aylarında kuruyemiş olarak tüketiliyor. Bir bölümü kahve ve yöresel yiyeceklerin yapımında kullanılırken meyvelerden yağ da çıkarılıyor.

#2
Foto - Toros Dağların'dan sofralara: Meyvesi 300, yağı bin 200 lira

Menengiç meyvesinin kilogramı 250-300 liradan, yağının litresi ise bin 200 liradan satışa sunuluyor. Yağ çıkarma işleminin ardından kalan posa da hayvan yemi olarak değerlendirilerek ekonomiye kazandırılıyor.

#3
Foto - Toros Dağların'dan sofralara: Meyvesi 300, yağı bin 200 lira

"GÜNDE 30-50 KİLOGRAM MENENGİÇ TOPLUYORLAR" Akseki’nin Çukurköy Mahallesi’nde yaşayan Hülya Kara, orman köylüsü oldukları için dağların sunduğu doğal zenginliklerden yararlanmaya çalıştıklarını söyledi. Ekim ayında olgunlaşan menengiçleri toplamaya başladıklarını belirten Kara, toplama işleminin oldukça zahmetli olduğunu ifade etti.

#4
Foto - Toros Dağların'dan sofralara: Meyvesi 300, yağı bin 200 lira

BOLLUK YILI Akseki’nin Alaçeşme Mahallesi’nde yaşayan Ayşe Güven’de bu yıl menengiç ağaçlarında meyvenin oldukça bol olduğunu söyledi. Sepetlerle dağlara çıkarak menengiç topladıklarını belirten Güven, meyveleri hem yağ elde etmek hem de kışın tüketmek için değerlendirdiklerini ifade etti.

#5
Foto - Toros Dağların'dan sofralara: Meyvesi 300, yağı bin 200 lira

Güven, "Özel sepetimizle dağlara çıkıp günde 30-40 kilogram menengiç topluyoruz. Bu yıl oldukça bol. Akseki’de, Toros Dağları’nda doğal ortamında yetişiyor. Bu yıl meyvesi çok fazla. Allah’ım bol verdi. Maşallah, ağaçlarda oldukça bol meyve var. Bunun yağını çıkarıyoruz. Hem yağ olarak kullanıyoruz hem de kışın kuruyemiş olarak tüketiyoruz. Menengiç oldukça yağlı bir meyve" diye konuştu.

#6
Foto - Toros Dağların'dan sofralara: Meyvesi 300, yağı bin 200 lira

"3 KİLOGRAM MELENGİÇTEN 1 KİLOGRAM YAĞ ÇIKIYOR" Menengiç meyvesinin yağ oranının yüksek olduğunu belirten Güven, yaklaşık 3 kilogram meyveden 1 kilogram yağ elde edildiğini kaydetti. Menengicin farklı yörelerde bıttım, yaban fıstığı ve çitlembik gibi isimlerle de anıldığını anlatan Güven, meyvenin geleneksel olarak farklı şekillerde değerlendirildiğini söyledi. Menengiç meyvesinin kurutularak kahve yapımında kullanıldığını belirten Güven, meyveden yağ elde edilmesinin yanı sıra farklı yiyeceklerin hazırlanmasında da yararlanıldığını ifade etti.

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