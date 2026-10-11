Migren Tedavisi Nasıl Yapılır? Hastalığın semptomlarını hafifletmek için...

Migren, genellikle şiddetli baş ağrıları, mide bulantısı ve ışığa duyarlılık gibi belirtilerle kendini gösteren nörolojik bir rahatsızlıktır. Migren tedavisinde iki temel yaklaşım bulunur: atak tedavisi ve önleyici tedavi. Atak tedavisinde ağrıyı azaltmak için analjezikler, triptanlar ve antiemetik ilaçlar kullanılır. Önleyici tedavide ise beta blokerler, antidepresanlar, antiepileptik ilaçlar veya botoks enjeksiyonları gibi yöntemlerle atakların sıklığı ve şiddeti azaltılır. Ayrıca, düzenli uyku, dengeli beslenme ve stres yönetimi gibi yaşam tarzı değişiklikleri tedaviyi destekler. Akupunktur ve biyogeribildirim gibi alternatif yöntemler de bazı hastalarda etkili olabilir. Tedavi, kişiye özel planlanmalı ve bir nöroloji uzmanı tarafından yönlendirilmelidir.