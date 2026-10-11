Bir dönemin aksiyon yıldızıydı: Jackie Chan'in son hali şaşırttı!
Bir dönem aksiyon filmleriyle dünya çapında üne kavuşan Çin kökenli oyuncu Jackie Chan’in NBA Çin maçlarında David Beckham ve Jack Ma ile birlikte görüntülenmesi gündem oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bir dönem aksiyon filmleriyle dünya çapında üne kavuşan Çin kökenli oyuncu Jackie Chan’in NBA Çin maçlarında David Beckham ve Jack Ma ile birlikte görüntülenmesi gündem oldu.
Dövüş sanatları filmlerinin efsane ismi Jackie Chan, uzun bir aranın ardından bu kez NBA organizasyonunda ortaya çıktı.
72 yaşındaki yıldızın son görüntüsü sosyal medyada dikkat çekerken, ünlü oyuncunun yanında oturan isimler de ilgi odağı oldu.
BECKHAM VE JACK MA İLE AYNI KAREDE!
2026 NBA Çin maçlarını saha kenarından takip eden Jackie Chan, organizasyonda eski İngiliz futbolcu David Beckham ve Alibaba’nın kurucusu Jack Ma ile bir araya geldi.
Sinema, spor ve iş dünyasının üç ünlü ismini aynı karede buluşturan görüntüler, kısa sürede merak uyandırdı.
2026 NBA Çin maçlarını saha kenarından takip eden Jackie Chan, organizasyonda eski İngiliz futbolcu David Beckham ve Alibaba’nın kurucusu Jack Ma ile bir araya geldi.
Yıllara meydan okuyan performansıyla hafızalara kazınan Jackie Chan’in son hali, hayranlarının da ilgisini çekti.
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