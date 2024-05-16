Hafize Gaye Erkan için yeni görev açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu bankalarındaki atamaların netleştiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gerçek Gündem haber sitesinde yer alan "Mehmet Şimşek kararını verdi, atamalar netleşti" başlıklı habere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bu haberler sadece spekülasyon niteliğinde olup, masabaşı kendi uydurmalarıdır. İtibar etmeyiniz" denildi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Gerçek Gündem isimli internet sitesi son günlerde Sayın Bakanımıza atfen gerçek dışı haberler yapmaktadır. Bugün de 'Mehmet Şimşek kararını verdi, atamalar netleşti' şeklinde bilinçli ve bir maksat için yapıldığı anlaşılan haberlerine devam ettiği görülmüştür.

Bu haberler sadece spekülasyon niteliğinde olup, masabaşı kendi uydurmalarıdır. İtibar etmeyiniz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

ÖNE ÇIKAN VİDEO