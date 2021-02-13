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Gündem Hafız Abdullah Nazırlı'nın vefat haberi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağı Rize'den Elazığ'a geçiyor
Gündem

Hafız Abdullah Nazırlı'nın vefat haberi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağı Rize'den Elazığ'a geçiyor

Dün vefat eden Elazığ'ın kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'nın bugün kılınacak cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buraya gelmeyi iple çektim" dediği Rize'deki baba evi ziyaretini cenaze namazı için yarıda kesmiş olacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 12:31:00 -
Hafız Abdullah Nazırlı'nın vefat haberi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağı Rize'den Elazığ'a geçiyor

Genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliğinden bir süredir Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Elazığ'ın kanaat önderlerinden 6 çocuk babası 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Devlet erkanı da katılacak

Nazırlı için bugün İzzetpaşa Camii'nde öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılınacak. Naaşı Harput Mezarlığı'na defin edilecek olan Nazırlı'nın cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve çok sayıda devlet erkanından isim de katılacak.

Hastanede ziyaret etmişti

Kente her geldiğinde Nazırlı'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son gelişinde de hastanede kendisini bakanlarla birlikte ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafız Nazırlı'yı 5'inci kez ziyaret ettiği buluşmada kendisine özel olarak hazırlanmış, mealli ve ayet ayet açıklamaları olan bir Kur'an-ı Kerim'i hediye etmişti. Nazırlı da kendisinin kaleme aldığı 'Hafızlarıma Nasihatlerim ve Vasiyetlerim' adlı özel bir baskı kitabını takdim etmişti.

Rize'ye olan özlemini anlaşmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Rize'de katıldığı bir açılışta memleketine olan özlemini dile getirerek, "6 aylık aranın ardından ata yurdum Rize'de olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Dün gece geldim. Hafta sonunu zor çektim. Ne zaman Perşembe olacak da Rize'ye gideceğiz diye..." ifadelerini kullanmıştı.

Hafız Abdullah Nazırlı kimdir?

Hafız Abdullah Nazırlı 1920 yılında Elazığ'ın Hoş köyünde dünyaya geldi. Çocukluğu ve gençliği Hani ilçesinde geçti. Burada babası Ali Efendi'den Kur'an-ı Kerim öğrenip hafızlığa başladı. 12 yaşında iken hafızlığını tamamladı. 30 yıl resmi ve 30 yıl fahri olarak Diyanet'e hizmet etti, bine yakın hafız yetiştirdi, 5 bine yakın kişiye ise Kur'an-ı Kerim'i öğretti.

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Yorumlar

SUZAN

ALLAH RAHMET EYLESIN HOCAMIZA,MEKANI CENNET OLSUN.
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maho

Hayatını kaybetti değil Vefat etti ÂLLAH rahmetiyle muamele etsin İNŞALLAH
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