Hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi Necip fazı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 PZE 03 plakalı hafif ticari araç, caddede dönüş yapmak isterken Enes Talha B. yönetimindeki 34 TG 1906 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada savrulan motosikletten düşen Enes Talha B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Enes Talha B., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Enes Talha B.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.