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Gündem Hafif ticari araç tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var
Gündem

Hafif ticari araç tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var

Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 20:29:00 -

Edinilen bilgiye göre, Ordu istikametinden Samsun istikametine giden Ersan Demirbaş (53) yönetimindeki 22 LT 220 plakalı hafif ticari araç, Ünye-Fatsa arası Yüceler Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 28 K 1057 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Ersan Demirbaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı araçta bulunan ve yaralanan Ayşen Demirbaş (54), Sevgi Demirbaş (47) ve İrem Nur Gölge (12) ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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