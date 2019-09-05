Hafif ticari araç kaldırımda asılı kaldı Kırıkkale’de hafif ticari araç, yola çıkmak isterken kaldırımda asılı kaldı.

Kırıkkale’de hafif ticari araç, yola çıkmak isterken kaldırımda asılı kaldı.

Kırıkkale’de Alparslan Türkeş Bulvarı Etiler Kavşağı’nda ismi öğrenilemeyen sürücü, 06 HE 5282 plakalı hafif ticari aracını bir iş yerinin önündeki kaldırıma park etti. Aracının bagajına eşyaları yükledikten sonra bulvar yoluna hareket eden sürücü yüksekliği fark edemeyince araç kaldırımda asılı kaldı. O sırada telefonla konuşan ve durumu fark edemeyen bir kadın, arkasını döndüğünde olup bitene şaşkınlıkla bakakaldı. Talihsiz sürücünün yardımına ise çevredeki esnaflar yetişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.