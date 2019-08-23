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Hafif ticari araç ile forklift çarpıştı: 5 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın forklifte çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

23 Ağustos 2019 Cuma 17:03
Hafif ticari araç ile forklift çarpıştı: 5 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın forklifte çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Davut Demir(35) idaresindeki 34 TN 7798 plakalı yarı ticari araç, aynı istikamete önünde seyir halinde olan Mücahit Çağlıyan’ın kullandığı yük taşıma aracı forklift’in yaya geçidinden karşı şeride geçmek için yolun soluna geçmesi sonucu arkadan çarptı. Kazada sürücüler Mücahit Çağlayan, Davut Demir(35) ve yarı ticari araçta bulunan Nafiye Demir(30), Emir Ahmet Demir, (4) ile 8 aylık Ömer Halis Demir yaralandı. Yaralılar Samsun’dan dönen Boyabat 112 Acil Servise ait ambulans ve Bafra 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 17:03
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