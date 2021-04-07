Hadsizlik edilmiştir! Skandal bildiriye iş dünyasında sert tepki

On binlerce üreticiyi ve tüccarı bünyelerinde bulunduran iş dünyası sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından bildiriyle milli iradenin hedef alındığı; darbeci zihniyetin hortlatıldığı kaydedildi.

Demokrasiye tam destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nden (MÜSİAD) yapılan açıklamada şöyle denildi: “Hala vesayet hevesinin beslediği çürümüş zihniyetin Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik kurumlarına, devlet sistemine ve seçilmiş temsilcilerine yönelik hadsizliklerini sözde ‘kaos ortamı’ tehdidi altında dile getirmeleri hiçbir zeminde kabul edilemez. En son 15 Temmuz’da tarihin karanlık sayfalarına bir daha çıkmamak üzere gömdüğümüz bu darbe muhipliği, gerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı mücadelesi gerekse tüm milletin yekvücut olarak bu zilletin tekerrürünü sonsuza dek reddedişi karşısında zaman zaman çaresizliklerini böylesi çıkışlarla maalesef ifade etme gafletinde bulunmaktadır. Gereğinin ziyadesiyle yapılacağına olan inancımızla beraber Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletimize, demokratik olarak seçilmişlerimize, halkımıza olan tam ve koşulsuz desteğimizin altını çizeriz.”

Darbeci zihniyet hortlatıldı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, şu görüşleri dile getirdi: “Güven ve istikrar vurgusu yaptığımız bir ortamda yarasalar gibi bir gece vakti alelacele yazılıp imzalanan yarasa bildirisiyle Montrö Sözleşmesi bahane edilerek geçmişteki vesayetçi anlayışla yine milli irade hedef alınmış, milletimizin dini değerlerine saldırılmış, sopa gösterilerek geçmişteki darbeci zihniyet yine hortlatılmıştır. Şunu açıkça belirtmek isteriz ki güven ve istikrarımızı hedef alan bu yarasa bildirisi Şehit Ömer Halisdemir kardeşimizin ruhunu sızlatmıştır. Anlaşılan o ki bu amiraller, ülke gerçeklerinden ile millet iradesinden haberdar değiller. Görünen o ki bunların almaları gereken dersler var. Bu yarasa bildirisi ayaklarımızın altındadır ve bu bildiriye imza atanlar da hukuk nezdinde gerekli hesabı vermek zorundadırlar.”

Vesayetçilere karşıyız

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç de şunları belirtti: “Emekli amirallerin Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışmasını bahane edip darbe imalı ortak bildiri yayımlamaları köhnemiş zihniyetin hezeyanlarıdır. Milli iradeyi hedef alan, geçmişte yayınlanan muhtıralara benzer bir üslupla demokrasiye ayar vermeye kalkışan, darbe özlemiyle ülkenin zarar görmesine yol açan bu tür vesayetçi zihniyetlere dün olduğu gibi bugün de karşıyız. Nitekim hiç kimse Türkiye’yi üçüncü dünya ülkeleri gibi göremez. Kaldı ki Avrupa Birliği (AB) yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin milenyum çağında darbe ve vesayetle anılması kadar kötü bir şey olamaz.”

FETÖ ayarlı açıklamayı not ediyoruz

Memur Sendikaları Konfederasyonu’ndan (Memur-Sen) tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilenen, kağıt üzerinde ‘deniz kuvvetleri emeklisi’ gerçekte ise tavırları itibariyle ‘amiral eskisi’ 103 vesayet mankurtu; Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair cümleler üzerinden ‘fikir beyanı’ sığınmasına da fırsat verecek fakat esasında darbe heveslerini ortaya koyan muhtıra çağrışımlı bir bildiriyle karşımızdalar. Vesayet döneminin tetikçisi demokrasi sefili güruh; gaflet, delalet ve millet iradesine ihanet gayretlerini ortaya koymuşlardır. FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş heves ve hedefleri, bildiriyle gün ışığına kavuşan kirli niyetleri görüyoruz ve not ediyoruz.”