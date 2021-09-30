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Spor Hadsiz Yunan: Kendi şehrimizde kazandık
Spor

Hadsiz Yunan: Kendi şehrimizde kazandık

Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis, Avrupa Ligi'nde İstanbul’da oynanan ve Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, kendi şehirlerinde kazandıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 23:18:00 -
Hadsiz Yunan: Kendi şehrimizde kazandık

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Yunan ekibinin sahibi Vangelis Marinakis skandal ifadeler kullandı.

Vangelis Marinakis'in açıklamaları şöyle:

"Bizim için çok anlamlı bir zaferdi"

"İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi. Bu zafer bana 2012'de İstanbul'da EuroLeague şampiyonu olduğumuz geceyi hatırlattı. Çocuklara da soyunma odasında söyledim. Bu akşam burada kazanırsanız efsane olursunuz.

"Tüm Yunan halkına adıyorum"

"Durmak yok. Zor zamanlarda hayaller kurarsın. Bu sonucu, bizi eleştiren basın görsün. İyi oyuncularım, iyi antrenörlerim ve herkesin yanında olan, sorun çözen yönetimimim var. Olympiakos'u Avrupa'da mümkün olduğunca yukarı çıkarmaya ve büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum."

 

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