Hadsiz tehdide millet siper oldu! Milli ruh uyandı, Erdoğan'ı yalnız bırakmadı…

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine Türkiye'den peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor.

Yine tek yumruk olduk!

Milli meselelerde tek yumruk olan Türk milleti soykırımcı İsrail’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hadsiz tehdidi karşısında da tek yumruk oldu. Siyasilerin yaptıkları açıklamalarla Siyonist İsrail’in Dışişleri Bakanının tehdidine tepki gösterirken vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sahip çıktı.

“Biz Erdoğanız”

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Nasıl Karabağ’a Libya’ya gittiysek oraya da gideriz” sözlerinin ardından, “Sonu Saddam Hüseyin gibi olabilir” paylaşımı büyük tepkiye neden oldu. İsrail’in hadsiz tehdidine sessiz kalmayan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek olarak sosyal medyada #WeAreErdoğan (Biz Erdoğanız) etiketi açtı. Söz konusu etiket kısa sürede gündemde bir numaralı hashtag oldu.