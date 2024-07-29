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Gündem Hadsiz tehdide millet siper oldu! Milli ruh uyandı, Erdoğan'ı yalnız bırakmadı…
Gündem

Hadsiz tehdide millet siper oldu! Milli ruh uyandı, Erdoğan'ı yalnız bırakmadı…

Yeniakit Publisher
2024-07-29 17:12:00 -
Hadsiz tehdide millet siper oldu! Milli ruh uyandı, Erdoğan'ı yalnız bırakmadı…

Siyonist İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine her kesimden tepki yağıyor. Filistinli mazlumların yanında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hadsizce hedef alan siyonistlerin karşısında duran vatandaşlar, sosyal medyada açtıkları #WeAreErdoğan (Biz Erdoğanız) etiketi gündem oldu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine Türkiye'den peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor.

Yine tek yumruk olduk!
Milli meselelerde tek yumruk olan Türk milleti soykırımcı İsrail’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hadsiz tehdidi karşısında da tek yumruk oldu. Siyasilerin yaptıkları açıklamalarla Siyonist İsrail’in Dışişleri Bakanının tehdidine tepki gösterirken vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sahip çıktı.

“Biz Erdoğanız”
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Nasıl Karabağ’a Libya’ya gittiysek oraya da gideriz” sözlerinin ardından, “Sonu Saddam Hüseyin gibi olabilir” paylaşımı büyük tepkiye neden oldu. İsrail’in hadsiz tehdidine sessiz kalmayan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek olarak sosyal medyada #WeAreErdoğan (Biz Erdoğanız) etiketi açtı. Söz konusu etiket kısa sürede gündemde bir numaralı hashtag oldu.

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