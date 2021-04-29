Hadlerini de bilgi birikimlerini de aştılar: Sönmez, 'alkol fetvası'nda diretti!

Yeniakit.com.tr

Türkiye bu akşam saat 19:00'da 'tam kapanma'ya girecek. 17 günlük tam kapanma sürecinde, tekel bayileri de faaliyet gösteremeyecek. Haksız rekabeti önlemek amacıyla market zincirleri de alkol satışı yapmayacak.

'Şeriat gelecek' yaygarası!

Ülkemizin 'tam kapanma' kararında yeni tartışma konusu da 'alkol' oldu. Vatandaşlarımızın sağlık derdine düştüğü günlerde, 'alkol' bulamama korkusu yaşayan müptezeller, 'Türkiye'ye şeriat gelecek' diye yaygara koparttı. 'Alkol satışı' konusu, dün akşam Halk Tv ekranlarında da tartışıldı.

Haddini ve bilgi birikimini aşarak fetva verdi!

Halk Tv canlı yayınında konuşan Gazete Duvar yazarlarından Berrin Sönmez, haddini ve bilgi birikimini aşarak 'alkol fetvası' verdi. Sönmez, "İçki öteden beri haram derler. Kur'an'da haram olarak geçmez. Üç şey haram olarak geçer: Kan, insan eti ve domuz eti. Üçünden başkasına kimse haram demesin diye de bir açıklama vardır. Bunlar dışındakilere haram diyenlere, Allah tarafından ilahi mesaj iletilmiş ama herkes her şeye haram demeye çok meraklı. Bugün Diyanet de aynı şeyi yapıyor." dedi.

Tevbeye davet etti

Sönmez'in bu açıklamasına alkol fetvasına tepki gösteren İsmat Yavuz, Maide Suresi 90. Ayet'ini hatırlatarak, onu tevbe etmeye davet etti: "Şayet içkinin Kur’anda haram olduğunu bilmeyen bu hanıma’a, Ayeti okumasını ve acilen Tövbe etmesini tavsiye ederim. 'Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz." (Maide, 90)"

'Haram değil istenmeyen davranış'

Haddini ve bilgi birikimini aşarak yanlışta ısrar eden Berrin Sönmez, Yavuz'un uyarısına şöyle cevap verdi: "Uzak durun diyor evet. Bir başka ayetle alkol/şarap etkisinde bilinç bulanıklığı ile namaz kılınamayacağı belirtilir. Bu nedenlerle şarap kumar fal istenmeyen davranışlardır. Haram ise kesin yasak olarak ayrı bir kategori. Haramı inkar da yeni haram icadı da aynı ölçüde sorunlu."