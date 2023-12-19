Hadis-i Şerif: Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır! Yılbaşı kutlamak İslâm'a aykırı

Her yıl sonu olduğu gibi bu yıl da AVM’lerde, mağazaların vitrinlerinde, bazı evlerin cam kenarlarında süslü ışıklı noel çamları boy göstermeye başladı. Özellikle büyük şehirlerde milyonlar harcanarak yapılan ışıklandırmalar, süslemeler dikkat çekiyor. Bu manzara ise, ülkemizi adeta bir Hıristiyan devleti gibi gösteriyor. akit’e konuşan yorumcular, Müslümanların, Hıristiyan adetine uyarak yılbaşı çamı süslemesinin, yılbaşı kutlamaları yapmasının son derece yanlış olduğunu ve İslam ahlakına uymadığını vurguladılar.

Hıristiyan geleneğidir

Konuya ilişkin akit’e değerlendirmede bulunan DİNBİR-SEN Genel Başkanı Yusuf Özdemir, şunları söyledi: “Noel kutlaması, çam süsleme gibi şeyler İslam inancında yok. Bunlar batıl Hıristiyan geleneğidir. İslam geleneğindeki bayramlar ve kutlamalar bellidir. Bizim dinimize, inancımıza göre noel kutlaması, yılbaşı kutlaması Hıristiyan geleneği olduğu için haramdır. Biz kendi geleneklerimize ve inanç değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. İnancına sahip çıkmayanların, inancının gerektirdiği şekilde amel etmeyenlerin başına neler geldiğini görüyoruz. Aklımızı başımıza alalım. Önümüze Kur’an’ı ve sünneti koyalım, istikamete yürüyelim. Dünya İslam değerlerine muhtaç. İnsanlık hak dinine susamış. Çünkü insanlık büyük acılarla, ızdıraplarla ölüyor. İnsanlık dışı eylemler çoğalmaya başladı. Hepimizin İslam inancına sıkı sıkı sarılıp dünya insanlığına yol göstermemiz, ışık olmamız gerekir. Müslümanlar Hıristiyanların, Yahudilerin batıl olan inançlarına ait kutlamaları yapmaktansa birlik olup zulüm gören katledilen Müslümanları kurtarmak için ayağa kalkmalıdır. Gazze’de insanlık öldürülürken Müslümanlar bu tür batıl kutlamalara katılma gafletine düşerse onların da inanç değerleri ölmüş demektir. Son derece hassas bir dönemden geçiyoruz. Bu dönem hepimiz için bir sınavdır. Bu sınavda hepimize büyük görevler düşüyor.”

O kavimden olursunuz

Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fikret Özçelik de şunları kaydetti: “Batı ülkelerinde olduğu gibi maalesef ülkemizde de yılbaşı kutlamaları hazırlıkları yapılmaya başlandı. Noel kutlamaları adı altında Hristiyan adet ve gelenekleri İslam kültürüne ‘ilave’ edilmek isteniyor. Müslümanların mübarek gün ve gecelerine alternatif biçimde servis edilen ‘Yılbaşı gecesi’ etkinliklerinin müslümanlar tarafından yapılması ise İslam fıkhı açısından kabul görmüyor. Nitekim Peygamber efendimiz (S.A.V) ‘Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da, onlardandır’ buyuruyor. Öte yandan, ‘insanlık tarihinin kara lekesi’ olarak anılacak Filistin katliamının gerçekleştirildiği ve maalesef devam ettiği bu günlerde; çoğunluğunu küçük çocukların ve kadınların oluşturduğu en az 20 bin sivil insanın soykırıma uğramasına eş zamanlı olarak yılbaşı kutlamaları adı altında insanların havai fişekler eşliğinde çıldırmışçasına eğlenmelerini teşvik etmek, sadece Müslümanların değil tüm insanların gözüne perde çekilmeye çalışılması, ve hayatın normal seyrinde devam ettiğini kabullendirme çabasıdır.”