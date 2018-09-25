Hadi’nin ipucu heyecanı bu kez fizy’de

Türkiye’nin sanal ortamda ilk kez canlı olarak düzenlenen bilgi ve genel kültür yarışması Hadi, Pazar günleri en büyük ödülü olan 20 bin TL ile karşımızda. Eğlenceyle heyecanı bir arada sunan yarışmanın

23 Eylül Pazar günü 20:30’da gerçekleştirilecek yayınında kullanabileceğiniz ipucu ise Türkiye’nin en sevilen dijital müzik platformufizy’de gizlenecek. 18-23 Eylül tarihleri arasında bir hafta boyunca fizy İstanbul Müzik Haftası’yla müzikseverlere unutulmaz bir festival yaşatan, yenilikçi teknolojilerle Türkiye’de dijital müziğin kurallarını yeniden yazanfizy, Hadi Bilgi Yarışması’nda da zorlu bir soruyu kolayca cevaplamanız için yanınızda olacak.

Bir soru da popstar Ece Seçkin’den

Yeni ‘single’ çalışmasıyla ile son dönemin en çok konuşulan popstar'ları arasında yer alan Ece Seçkin de bugün Hadi'nin konuğu oluyor. fizy’de en çok dinlenen kadın sanatçılar arasında bulunan Seçkin, konuk sunucu olarak yarışmadaki sorulardan birini izleyecilere soracak.

BİP’ten joker hakkı

Sunuculuğunu Merve Toy ve Müge Boz’un yaptığı, tüm Türkiye’nin heyecanla takip ettiği yarışmanın sürprizleri bununla da sınırlı değil. Türkiye’nin yerli iletişim ve yaşam platformu BiP’ten Hadi’yi takip edenler, her hafta bir jokerin de sahibi oluyor. Böylece yarışmanın herhangi bir etabında verdiğiniz yanlış cevaba rağmen, mücadeleye kaldığınız yerden devam etmeniz mümkün.

Günde 2 kez nefesler tutuluyor

Her sorunun 10 saniye içinde yanıtlandığı ve toplam 12 sorunun yer aldığı yarışma, günde 2 kez gerçekleşiyor. Yarışmanın sonunda ise tüm soruları doğru cevaplayan yarışmacılar, yarışma öncesinde ilan edilen para ödülünü eşit olarak paylaşıyor. Hadi’nin en büyük ödülü olan 20 bin TL için, tüm Türkiye Pazar günleri 20.30’da cep telefonlarının ekranına kitleniyor.