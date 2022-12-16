Hadi oradan utanmaz! Sen ne pişkin çıktın be Zafer Arap"kirli"

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonraki ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını “İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu" olarak niteleyerek büyük bir skandala imza atan Zafer Arapkirli, nasıl bir "kafa" yapısına sahip olduğunu bir defa daha gözler önüne serdi.

İmamoğlu ile ilgili verilen yargı kararını "darbeci kafanın ürünü" diye lanse edip büyük bir çarpıtma yapan Arapkirli, solak Birgün gazetesindeki yazısında "2019 yılında “bilek gücü ve alın teri“, yani demokratik çalışma, yarışma ve mücadele sonucu ve helâl oylarla kazanılmış bir seçimi tekrar ettirmelerine rağmen yine de kaybetmelerinin acısı ile, zaten 3,5 yıldır her fırsatta hazımsızlıklarını dışarı vuruyorlardı.

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Çünkü sadece “koltuk” değil, siyasetin finansmanında kullandıkları, yandaşlarına hortumlattıkları muazzam bir rantı da ellerinden kaçırmanın acısını fena halde hissediyorlardı.

Bunu, doğu ve güneydoğudaki HDP’li belediyelere kayyum atayarak ve milyonlarca seçmenin iradesini ayaklar altında çiğneyerek zaten 3,5 yıldır gösteriyorlardı. Hattâ ve hattâ, kendi partilerinden seçilmiş belediye başkanlarını bile zorla (bağırta çağırta, ağlata sızlata) “koltuktan atarak“, o hep “savunur göründükleri sandığa” ne kadar saygısız olduklarını defalarca ispatlamışlardı.

Ama, Çarşamba günü, İstanbul’da bir mahkeme kararı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu “Devirmek“, hapse atmak ve sonrasında da (başka olası seçimlerde) bir daha seçilemez durumuna getirmekten ibaret ağır darbeyi göze aldıklarını görünce, pek çoğumuz şaşırmadık.

Çünkü “Darbeci Kafa” bizzat kendileridir" herzelerini yumurtladı.

Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Babacan'a gözdağı vermişti

Bilindiği gibi, Arapkirli, daha önce, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın da içinde bulunduğu isimlere açıkça gözdağı vermişti.

Arapkirli'nin tehditlerini Tayyip Erdoğan düşmanlığı uğruna yalayıp yutan, birazcık gaz sancısı çekince de üstüne soda içen söz konusu isimler ise kimlerin kimlerle yan yana olduğunu ortaya koymuştu.