Hadi oradan rezil! Erdoğan'ı aklı sıra böyle küçük düşürmeye çalıştı

Sözcü'nün yavrusu Korkusuz gazetesinde kalem oynatan Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da yerinde izlediği Dünya Kupası finaliyle ilgili rezil bir yazıya imza attı.

"Sosyete kasabı" Nusret Gökçe’nin Katar’da düzenlenen Dünya Kupası finalinde sahaya inerek kupayla ve galip gelen Arjantin’in oyuncuları ile fotoğraf çektirmesini diline dolayan Ataklı, "Finaldeki en itibarlı Türk, Nusret" deyip, aklı sıra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı küçük düşürmeye çalıştı.

Ataklı yazısında, “İnanın fotoğrafları görünce çok şaşırdım. İlk anda 'Belki montajdır' diye bile geçirdim içimden. Türkiye’nin olduğu kadar çeşitli ülkelerde dünyanın en pahalı restoranlarını işleten Nusret, Katar’da Dünya Kupası finali sonrası sahadaydı. Sadece sahada olsa neyse, elinde Dünya Kupası ile fotoğraf çektirdi. Messi ile Arjantin takımının aslarıyla da fotoğrafları var. Katar’a gitmek, maçı yerinde izlemek ayrı, son derece güvenlikli olan sahaya girmek ayrı. İşte Nusret bunu başarmış. ‘Efendim, para vermiştir, servet harcamıştır’ diyenler olabilir. Ne fark eder, başka hangi Türk sahaya girip de Dünya Kupası ve Messi ile fotoğraf çektirebilmiştir acaba? Bırakın bir Türk’ü başka hangi ülkelerden kimler bunu yapabilmiştir? Valla ne yalan söyleyeyim Nusret’in itibarına şapka çıkardım” herzelerini yumurtladı.