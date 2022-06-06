Hadi oradan edepsiz! Metin Akpınar'ın ar damarı çatlamış

Kaldığı otelin balkonuna çırılçıplak çıkacak kadar edepten yoksun olan Metin Akpınar, yeni bir edepsizliğe imza attı. Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilgili çirkin ifadeler kullanan Akpınar, büyük tepki çekti. Cumhuriyet'te yer alan röportajında, Erdoğan için, "çabuk dönebiliyor" gibi alçakça yakıştırmalar yapan Akpınar, "Burada da seçime giderken eğer yapılan araştırmalarda seçilemeyeceğini görürse seçime gitmez diye düşünüyorum" iddiasında da bulundu.