Hadi oradan be Nihal Bengisu Karaca! Sende hiç mi sıkılma yok yahu

Yakın zamana kadar sıkı AK Parti savunucusu olan Nihal Bengisu Karaca, Millet İttifakı'na doğru kırdığı dümeni artık iyice belli etmeye başladı. Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza kararı üzerinde tepinen Karaca, "Olayların geldiği nokta AK Parti’yi iyi göstermiyor" iddiasında bulundu. Karaca, Habertürk'teki yazısında şunları kaydetti:

"2 yıl 7 ay 15 gün.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülen en ahmakça davalar sıralamasında ilk ona girebilecek, kamuoyunda da ‘ahmak davası’ olarak tanımlanan davada yargılanan Ekrem İmamoğlu’na biçilen utanç verici cezanın miktarı.

İşin doğrusu içinde biraz adalet duygusu olan herkesin bu davanın siyasi bir dava olduğuna şüphesi yoktur.

(...) Herhalde kimse "Bu bir bağımsız yargı kararıdır ve karar henüz kesinleşmemiştir, adalet yerini bulacaktır bakalım görelim” diye düşünecek kadar saf değildir.

Çünkü son hücresine kadar siyasi bir yargılamaydı, sonucu da siyasetin hüküm sürenlerinin istediği gibi oldu.

Hukuk adına, hukuk devletine güvenmek isteyenler adına son derece üzücü bir durum.

Çünkü belli ki, iktidarın gözünde sadece milletin kararlarına saygı duymak esastır ve AK Parti ile MHP’nin oluşturduğu ittifaka oy vermeyenler ‘millet’ değildir. Yani aslında İstanbul halkı, 2019’dan beri millet olarak görülmüyor. Dolayısıyla iradelerinin de bir anlamı yok.

Öte yandan maalesef perşembenin gelişi çarşambadan belliydi aslında.

Bakın 2021’de şu yazıyı yazmış ve İmamoğlu ile ilgili siyasi yasak olasılığı o kadar uzak değil demiştim. Sadece gerekçeyi farklı tahmin etmişim. (…)

Olayların geldiği nokta AK Parti’yi iyi göstermiyor.

Ancak ne AK Parti ne de Erdoğan epeydir ‘üzerlerine yapışmış kara lekeler’den o kadar da mustarip görünmüyorlar. Sürecin içerdiği devasa haksızlığın İmamoğlu’nu yıldızlaştırmasından da endişe ettiklerini sanmıyorum.

“Elini kolunu bağladık, urganların halatların arasından dilediği gibi parlayabilir” diye düşünülüyordur."