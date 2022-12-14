Hadi oradan be Hüsamettin Cindoruk! Yaşından başından utan

28 Şubatçı Hüsamettin Cindoruk, yine provokatif bir açıklama yaparak AK Parti'nin şeriat devleti kurmak istediğini söyledi. "Cintonik" olarak nitelendirdiği Cindoruk için "Siyaset’in Tutankamon’u" diyen Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, "Türkiye’deki Komprador Burjuvazi’nin pek mutemet adamı Cintonik, kaşarlanmış 'Şeriat geliyor' umacısıyla… Kamuoyunun gözlerini bağlamak istiyor" ifadelerini kullandı. Korkmaz, yazısında şunları kaydetti:

"Filmden ilhamla söyleyelim: “Mumya, Geri Döndü!

-Hayrola?

-Hüsamettin Cintonik, Cumhuriyet’in manşetinde zuhur etti!

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Siyaset’in Tutankamon’u, 2023 seçimi için uyarıyor:

“-AKP’nin hedefi Şeriat devleti!”

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Şöyle diyor:

“Siyaset iklimindeki tartışma, şeri devlet ile medeni devlet arasında…

Laiklerle şeriatı savunanlar arasında bir siyasal kavga var…”

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Nedir?

Türkiye’deki Komprador Burjuvazi’nin pek mutemet adamı Cintonik, kaşarlanmış “Şeriat geliyor” umacısıyla…

Kamuoyunun gözlerini bağlamak istiyor.

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Deniz Baykal’ın tabiriyle, yaptığı tam bir Optik Çarpıtma’dır!

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Kısa bir süre önce “Babasının Kızı” Aslı Baykal ne demişti:

“Türkiye’nin siyasal haritası; artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmıyor…

Artık milli ve gayrı milli diye ayrışıyor.

Ben elbette milli saftayım.”

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Bu isabetli değerlendirmeden hareketle söyleyecek olursak…

-Mister Cintonik, “gayrı milli” saftadır.

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Şimdi…

Sam Amca’sının namı hesabına, bir defa daha sahne aldı.

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Bunların Sam Amca’ları cin-tonik içmeyi sever!

MASKELİ BALO

Merhum Demirel’in emanetçisi, TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk…

Basın Konseyi’nin kutlamasında Kemal Kılıçdaroğlu ile buluştuğunda ne demişti:

“Bugün, CHP benim de partimdir…

Var mı, bir diyeceğiniz?”

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Uzun yıllar, bu siyasi aktör Cintonik’i “Sağcı” sananların kulakları çınlasın!

USTALAR VE ÇIRAKLARI

Birkaç yıldır hayata küsmüş vaziyetteki “Devrimci-Solcu” maskeli Yalçın Küçük…

Adnan Menderes döneminde “Hüsam’a çırak yazıldığını” anlatmıştı.

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-En iyi belge, itiraftır!

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Şöyle diyordu:

“Ustalarım çoktur. Ustam Hüsamettin, 1993’te Cumhurbaşkanlığını diğer ustam Demirel’e hediye etmişti!”

(Aydınlık, 3 Mayıs 2013)

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Yalçın Small, 27 Mayıs darbesinden önce Menderes iktidarını protesto eden gençlerin arasındaydı.

5 Mayıs 1960’ta Kızılay Meydanı’ndaki “555K” eylemini organize eden derin şahsın çömezi idi!

PİŞMANTONİK

Bir Nevi Siyasi Mumya Mister Cintonik, Cumhuriyet’teki röportajın sonunda “Şimdi olsa, böyle yapmazdım dediğiniz bir karar oldu mu?” sualine şu cevabı veriyor:

“Siyaseti bırakmazdım. Geniş kitlelerde Yassıada’dan beri gelen bir sempatim vardı. Yanlış yaptım. Devam etmem gerekirdi.”

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Tercümesi, nedir?

El Cevap: Cintonik siyasete devam edip sağ-muhafazakâr kitleleri narkozlama işini sürdürmediğine yanıyor!

DEVİR-TESLİM

“Kontrollü” Kemal Efendi’ye, 2010-2015 döneminde Süleyman Demirel akıl hocalığı yapıyordu…

Demirel’in vefatından sonra…

Kılıçdarson, Cintonik’in akıl hocalığına yazılmıştı!

CİNTONİK’İN OFİSİ

Locaefendi Fetullah’ın 19 yıl boyunca avukatı olan Orhan Erdemli, “Hüsamettin Cindoruk’un Paralel Yapı’ya da akıl hocalığı yaptığını” deşifre etmişti! (6 Aralık 2017)

Paralel Avukat Erdemli’nin itirafları…

FETÖ’de Mustafa Özcan’dan sonra gelen “İmam” Ahmet Kara’nın, Hüsam Cintonik’le çok yakın olduğunu ortaya çıkarmıştı!

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Öylesine bir “yakınlık” ki…

Paralel’in İmamı Ahmet Kara, Paralel’in avukatı Erdemli’ye bile “Cintonik’in ofisinde randevu veriyormuş!”

YURTTA MUMYA, CİHANDA MUMYA

Cintonik, Bir Tür Siyasi Mumya sıfatıyla, ofisinde Cumhuriyet’e röportaj verirken ne diyor:

“AKP, eğer 2023’te de kazanırsa, şeriatı getirecek!”

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“Beyaz Saray’daki Mumya” Joe Biden ise seçim kampanyası sırasında (Aralık 2019) Türkiye’deki muhalefete iktidarı devirmeyi vadetmişti!"