Hadi oradan be Ahmet Davutoğlu! O zırvaları böyle savunmaya çalıştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6'lı masadaki genel başkanların ortak imzası ile yayınlanan içi boş 4 sayfalık bildiriyi köpürte köpürte anlatırken ülkeyi nasıl bir oligarşik yapıyla yöneteceklerini de anlatmıştı.

Davutoğlu, iktidara geldiklerinde altılı masayı oluşturan genel başkanların imza yetkisine sahip olacağını söylemiş; “Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak” çıkışı tartışma konusu olmuştu:

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca’nın “Altılı masadaki parti genel başkanlarının anketlerin öngördüğü şekilde oy almaları ihtimalinde yüzde 51’in oyunu alarak cumhurbaşkanı olmuş kişiyle eşit söz hakkına sahip olmaları, vesayet olarak değerlendiriliyor. Bu eleştiriye cevabınız nedir” sorusuna yanıt veren Davutoğlu, durumu kurtarmaya çalıştı.

"Bu konuda söylediklerim çok açık aslında. Geçiş sürecinde genel başkanlar yürütme mekanizmasının içinde etkin bir şekilde yer alacaklar ve karar alma ve imza süreçlerinde yetki sahibi olacaklardır. Buradan bir vesayet çıkaranlar zihnen tek kişinin tek akılla tüm yetkiye sahip olduğu Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi mantığına zihnen teslim olanlardır" diyen Davutoğlu, oluşturmak istedikleri ipe sapa gelmez sistemi savunmakta ısrar etti.





