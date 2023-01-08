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Medya Hadi oradan be Ahmet Davutoğlu! O zırvaları böyle savunmaya çalıştı
Medya

Hadi oradan be Ahmet Davutoğlu! O zırvaları böyle savunmaya çalıştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6'lı masadaki genel başkanların ortak imzası ile yayınlanan içi boş 4 sayfalık bildiriyi köpürte köpürte anlatırken ülkeyi nasıl bir oligarşik yapıyla yöneteceklerini de anlatmıştı. Gelen eleştirilere cevap veren Davutoğlu, yeni açıklamasıyla, oluşturmak istedikleri ipe sapa gelmez sistemi savunmakta ısrar etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 13:21:00 -
Hadi oradan be Ahmet Davutoğlu! O zırvaları böyle savunmaya çalıştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6'lı masadaki genel başkanların ortak imzası ile yayınlanan içi boş 4 sayfalık bildiriyi köpürte köpürte anlatırken ülkeyi nasıl bir oligarşik yapıyla yöneteceklerini de anlatmıştı.

Davutoğlu, iktidara geldiklerinde altılı masayı oluşturan genel başkanların imza yetkisine sahip olacağını söylemiş; “Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak” çıkışı tartışma konusu olmuştu:

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca’nın “Altılı masadaki parti genel başkanlarının anketlerin öngördüğü şekilde oy almaları ihtimalinde yüzde 51’in oyunu alarak cumhurbaşkanı olmuş kişiyle eşit söz hakkına sahip olmaları, vesayet olarak değerlendiriliyor. Bu eleştiriye cevabınız nedir” sorusuna yanıt veren Davutoğlu, durumu kurtarmaya çalıştı.

"Bu konuda söylediklerim çok açık aslında. Geçiş sürecinde genel başkanlar yürütme mekanizmasının içinde etkin bir şekilde yer alacaklar ve karar alma ve imza süreçlerinde yetki sahibi olacaklardır. Buradan bir vesayet çıkaranlar zihnen tek kişinin tek akılla tüm yetkiye sahip olduğu Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi mantığına zihnen teslim olanlardır" diyen Davutoğlu, oluşturmak istedikleri ipe sapa gelmez sistemi savunmakta ısrar etti. 

 

 



 

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Yorumlar

şeyh şamil

bu millet bu ümmet 3 - 5 - 10 her neyse azınlığın kuklası olmak zorunda mı? İlahi bir sistem kurularak bu ihanetler boş çıkarılamaz mı? Bekle gör mantığı ile nereye kadar?

ABDUSSELAM EFE.

Allah ın adı ile Rahman Rahim. TÜRKİYE Yİ ŞİRKET YÖNETİR GİBİ YÖNETME FORMÜLÜ! Devleti Şirket yönetir gibi yönetmek istiyorlar, ancak, Sayın Genel Başkanımız Temel Kara Molla Oğlu nun bu şirkette ne işi var, hala anlamış değilim. Haşa kendisine akıl vermek istemem ama Göz göre göre, siyaseten Partiyi intihara ettirmenin de bir anlamı yok. Tek başımıza seçime girsek, 6 ılı masanın yarısı kadar oy alırdık!. Şimdi ise, Siyasetimizi, CHP ye feda ediyoruz. Allah Teâlâ, cemi cümlemizi, Rahmeti ile uyandırsın. Ne diyelim. 08.01.2023 Abdüsselam EFE.
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