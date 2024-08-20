Hadi konuşun bakalım hayvan severler! CHP’li belediye katliam yapıyor

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CHP, başıboş sokak köpekleriyle ilgili kanunu uygulamayacaklarını söylese de belediyeleri adeta kıyım yapıyor. Üstelik yasa öldürmeyi değil, barınakta beslemeyi öngördüğü halde, CHP’li Domaniç Belediyesi, topladığı köpekleri öldürdü. Köpeklerin çipli olduğu ortaya çıktı.

Sohayko derneğinden yapılan açıklamaya göre, Domaniç’in ormanlık alanında bahçe sulama havuzunda yaklaşık 13 köpeğin canlı canlı boğulduğu iddia edildi.

Olay yerine giden Sohayko Derneği Başkanı Yasin Yılmaz vahşeti anlattı.

Yılmaz, “İhbar sonucu bölgeye geldik, havuzun içinde 13 köpek boğularak can vermiş ve bu köpekler canlı canlı buraya atılmış” dedi.

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Dernek Başkanı, “Havuzun içi 1 metre su ve hayvanlar çıkmak için her yeri tırnakları ile çizmiş, çıkmaya çalışmışlar ama becerememişler, hepsi canlı canlı boğularak can vermiş” diye konuştu.

Yılmaz bunu yapan katillerin biran an önce bulunmasını istedi ve şikayetçi olduklarını belirtti.