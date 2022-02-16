Hadi Kılıçdaroğlu’na haddini bildir! Al sana kanıt Temel bey

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

6 muhalefet partisi liderinin bir araya geldiği görüşme hakkında konuşan Karamollaoğlu, verilen fotoğrafın Türkiye'nin siyasi tarihi açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

Karamollaoğlu yaptığı açıklamada "Ahlatlıbel'de çekilen kareler, kuraklaşan siyaset hayatımıza daha şimdiden can suyu olmuş ve insanımıza bir nebze olsa da nefes aldırmıştır. Uzunca bir süredir ülkemizin hasret kaldığı uzlaşı, hoşgörü ve diyalog iklimi cumartesi gecesi yeniden yeşermiştir. 6 siyasi partinin genel başkanları olarak bir araya geldiğimiz o masa, adeta umudun ve çözümün adresi olmuştur. Bir umut ve çıkış kapısı arayan insanlarımızın yüreğine su serpmiştir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na haddini bildirecek mi?

Karamollaoğlu ayrıca 28 Şubat'ı güzelleyenlere hadlerini bildireceklerini iddia ederek şunları kaydetti:

"Milli görüş hareketimizin son ve tek temsilcisi Saadet Partisi'nin olduğu masada, 28 Şubat'ı olumlayacak, bu mesajı verecek hatta bunu ima edecek olanlara biz haddini bildirmesini biliriz. Böyle şeyi akla bile getirmek hayal ve imkan dışıdır."

Karamollaoğlu'nun bu sözleri akıllara CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamayı getirdi.

28 Şubat mağdurlarıyla helalleşeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diye konuştu.

Aynı Kılıçdaroğlu 28 Şubatçılardan yediği azar sonrası geri adım atarak "28 Şubatçılar adaletle yargılanmadılar. Onların haklarını da savunacağız. Haksızlık varsa onun üzerine gitmek zorundayız" dedi.

"28 Şubat'ı güzelleyenlere hadlerini bildiririm" diyen Temel Karamollaoğlu'nun verdiği sözü tutup Kılıçdaroğlu'na haddini bildirip bildirmeyeceği ise merak konusu oldu.