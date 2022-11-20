'Hadi girsene' diyen Ersan Şen yakayı ele verdi! İşte FETÖ ile ağız birliği yaptığı operasyon mesajı

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Taksim'deki hain terör saldırısından sonra Habertürk TV canlı yayınında konuşan Ersan Şen, terörle mücadeleye yönelik değerlendirmede bulunarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, "Hadi girsene Suriye'ye" diye eleştiride bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir gece ansızın gelebiliriz." kararlığı dün gece vücut buldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile terör inlerini yerle bir etti.

Kendini ele verdi

Birkaç gün önce "Hadi girsene Suriye'ye." diyen Ersan Şen ise hem Suriye'ye hem Irak'a eş zamanlı düzenlenen hava operasyonlarından sonra FETÖ ile ağız birliği etti.

FETÖ gibi TSK'yı operasyonu önceden haber vermekle suçlayan Ersan Şen, "Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından yapılan hava harekatlarına karşı, sözde kendi vatandaşlarını uyarmak amacıyla müttefikimiz ABD’nin bir gün önce bunu dünya aleme ilan etmesi de neyin nesi, bunun anlamı ne?" dedi.