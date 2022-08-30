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Spor Hadi buyrun bakalım!.. Büyük proje rafa kaldırılıyor…
Spor

Hadi buyrun bakalım!.. Büyük proje rafa kaldırılıyor…

Sezon başında kulüplerin A takımında şans bulamayan futbolcuların oynaması için kurulan Rezerv Lig'in kapatılacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 14:36:00 -
Hadi buyrun bakalım!.. Büyük proje rafa kaldırılıyor…

 

Sezon başında kulüplerin A takımında şans bulamayan futbolcuların oynaması için kurulan Rezerv Lig'in kapatılacağı öğrenildi.

Kulüplerin ısrarlı talebiyle hayata geçirilen Rezerv Lig iptal edilmek üzere. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, tüm kulüplere yazı göndererek, “Rezerv Lig’in iptaline ilişkin görüşlerinizi acilen bildirin.” dedi.

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe ve Trabzonspor’un başını çektiği bazı kulüplerin ısrarlı talebi üzerine TFF tarafından başlatılan ve 4 haftası oynanan Rezerv Lig iptal edilmek üzere.

Ali Koç'tan kulüplere yazı

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, tüm kulüp başkanlarına birer yazı göndererek, “Kulüpler Birliği’nin 24 Ağustos’ta yaptığı toplantıda, finansal ve lojistik problemlerden dolayı Rezerv Lig’in yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir. Tüm kulüplerin görüşüne başvurulmak suretiyle, 3’te 2 çoğunluk sağlandığı takdirde Rezerv Lig uygulamasının iptal edilmesi için TFF’ye başvuruda bulunulacaktır. Bu doğrultudaki görüşünüzün ivedilikle tarafımıza bildirilmesini rica ederiz.” denildi.

Fenerbahçe Rezerv Takımı sonuncu durumda

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları, Ali Koç'un Fenerbahçe 2'nin Rezerv Lig'de sonuncu olduğu için böyle bir karar aldırmak istediğini iddia etti.

Rezerv Lig'le ilgili kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor.

 

 


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