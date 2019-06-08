Hadi bunu da inkar edin! ‘VIP’ Ekrem’in valiye küfrettiği anların videosu ortaya çıktı! Ordu-Giresun Havalimanı’nda yasal hakkı olmadan VIP bölümü kullanmak isteyen ve doğal olarak bu talebi reddedilen CHP’li İmamoğlu’nun, Valiye küfrettiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Ordu- Giresun Havalimanı’nda yasal hakkı olmadığı halde VIP bölümü kullanmak isteyen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kendisine kuralları hatırlatan polislere, Ordu Valisi Serdar Yavuz’u kastederek, “Bu vali tam bir it.” diyerek küfretti. İmamoğlu'nun ağzından dökülen küfürlü anlara ait olduğu belirtilen bir video yeni ortaya çıktı.

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