Haddini iyice aştı! Arınç'tan Erdoğan'la ilgili küstah ifade

AK Partili olduğunu iddia eden, ancak her sözüyle AK Parti'ye zarar veren Bülent Arınç'tan yine tartışma çıkaracak açıklamalar geldi. Konya'da genç hukukçularla bir araya gelen TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan “birileri” diye bahsetti.

Konya’da genç hukukçular ile bir buluşma gerçekleştiren Arınç, "İyi bir hukukçu olmak için hukuk fakültesini bitirmenin yetersiz olduğunu” belirterek, aklınca Erdoğan’ın geçmişte kullandığı “Ben ekonomistim” şeklindeki ifadesine göndermede bulundu. Arınç, "Siyasetin dili nezakettir. Siyasetin dili geneli kucaklamaktır. Siyasette şiddetin dilini kullanamazsınız. Şiddetin dili tehdittir, hakarettir, kötülemektir. Birileri 'ben ekonomistim' diyor, ben de kendime 'iyi bir hukukçuyum' diyorum. Ama lafı gelmişken söyleyeyim, hukuk fakültesini bitirmek hukukçu olmak için yeterli değildir. Televizyon programlarında öyle soytarı adamlar izliyorum ki ben altında profesör yazıyor, hukukçu yazıyor. Hukuk bir misyondur, yani ölçüsü olan bir şeydir" dedi.