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Dünya Haddini bil alçak Miço! Adamın aklını alırız aklını
Dünya

Haddini bil alçak Miço! Adamın aklını alırız aklını

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, tıpkı ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı görüşmedeki gibi; Alman mevkidaşı Olaf Scholz ile AB Zirvesi'ndeki ikili görüşmesinde de Türkiye'yi "Mavi Vatan" haritasıyla şikayet ettiği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 13:31:00 -
Haddini bil alçak Miço! Adamın aklını alırız aklını

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, tıpkı ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı görüşmedeki gibi; Alman mevkidaşı Olaf Scholz ile AB Zirvesi'ndeki ikili görüşmesinde de Türkiye'yi "Mavi Vatan" haritasıyla şikayet ettiği ifade edildi.

Diyalog zeminin oluşmasından sonra Yunan tarafının hamleleriyle Türkiye-Yunanistan hattında gerilim yeniden arttı. Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye'yi hedef alması ve F-16 tedarikinin engellenmesi için lobi çalışması yürütmesi; Ankara'yı kızdırdı. Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı için "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" derken, Miçotakis ise; "İletişimi kesen taraf biz olmayacağız" cevabını verdi.

Zirve öncesi de konuşmuştu

Avrupa Birliği (AB) Zirvesi başlamadan önce basının kariısına çıkan ve soruları yanıtlayan Miçiotakis; Türkiye'nin adımlarını, "Doğu Akdeniz'deki istikrarı bozan bir faktör" olarak tanımlayarak; "Güçlü müttefiklerimiz var" demişti.

Görüşmeye haritayla geldi

Zirve devam ederken ülke liderleriyle görüşen Miçotakis'in, Türkiye rahatsızlığını harita üzerinden gösterdiği belirtildi.

Yunan haber ajansı AMNA'nın hükümet yetkililerine dayandırdığı haberine göre Miçotakis, zirvede Türkiye karşıtı açıklama ve sunumlar yaptı. Hatta Miçotakis, Alman mevkidaşı Olaf Scholz ile yaptığı görüşmede; Ankara'nın attığı adımlardan rahatısızlığını dile getirerek, Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrinini harita göstererek eleştirdi.

Almanya Başbakanı Scholz ise; Türkiye karşıtı bir ifade kullanmadı ve iki ülke arasında diyalog çağrısı yaptı.

Biden'a da aynı haritayı göstermişti

Yunan basını; Miçotakis'in ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmede de Türkiye'nin "Mavi Vatan" haritasını şikayet ettiğini yazmıştı.

 

 

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Yorumlar

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işbu malum kfr o cesaretin % 50 sinide bizdeki muhalefetten alıyor.
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