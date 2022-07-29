Haddini aşan Miçotakis Erdoğan'ı hedef aldı! Skandal Osmanlı sözleri
Ankara-Atina hattındaki gerilim son dönemde iyiden iyiye artarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim için artık yok" dediği Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'ten skandal bir açıklama daha geldi. Haddini ve boyunu aşan Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak yerine kötü giden Türk ekonomisini canlandırmaya odaklanarak halkına daha iyi hizmet edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde artan gerilim, karşılıklı sert açıklamalarla sürüyor. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, dün CNN International kanalında katıldığı programda Türkiye'yle ilişkilerde skandal ifadeler kullandı.
"NATO'nun ve Avrupa'nın isteyeceği son şey, Güneydoğu Avrupa'da bir başka istikrarsızlık kaynağı" diye konuşan Miçotakis, Türkiye'yle sorunları gidermek istediklerini savundu. Uluslararası hukuka bağlı kalarak farklılıkları giderebileceklerine inandıklarını kaydeden Miçotakis, haddini aşarak doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.
Yunan Başbakanı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak yerine kötü giden Türk ekonomisini canlandırmaya odaklanarak halkına daha iyi hizmet edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanar döner politika izleyen Yunanistan Başbakanı'na tepki göstererek "Benim için Miçotakis diye birisi yok" demişti.