Haçlılar Libya’yı paylaşamıyor

Haçlı zihniyetinin Müslüman topraklarını işgali ve sömürmesine son örnek Libya oldu... Zengin petrol yatakları ve Akdeniz üzerinde stratejik konumuyla iştahları kabartan Libya’da yaşanan iç savaş ve kriz İtalya, Fransa, ABD ve Rusya’nın buradaki nüfuz mücadelesi nedeniyle çözüme kavuşturulamıyor.

Büyük güçlerin Libya’da “pastadan pay kapma yarışı”, İtalya’da Sicilya Adası’nın başkenti Palermo’da düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı’nda da kendini gösterdi. Konferans, yakın bir zamana kadar Libyalılara “demokrasi” ve “seçim sandıklarının meşruiyetini” müjdeleyen ve siyasi sürecin ilerlemesine destek olma sloganları atan bazı ülkeler arasındaki mücadeleye şahit oldu.

Türkiye tepkisini gösterdi

Konferansa ev sahipliği yapan Roma yönetimi, geçen yıllarda Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) desteğini açıklamış olsa da darbeci General Halife Hafter’in konferansa katılmasına büyük özen gösterdi. Bu özen, siyasi krizin taraflarından biri olan Tobruk’taki Temsilciler Meclisi’nce (TM) desteklenen birinin şartlarına boyun eğme derecesine kadar vardı.

Konferansa katılan Türk heyetinin başkanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın “Bazı taraflar arasında düzenlenen gayriresmi toplantı ve bunların Akdeniz bölgesindeki başlıca aktörler olarak sunulması bizim şiddetle karşı çıktığımız çok yanıltıcı ve zarar verici bir yaklaşımdır” sözleri de İtalya’nın bu şartlara boyun eğdiğini gösterir nitelikteydi.

Libya girdaba sürükleniyor

Eğer İtalya da Fransa ve Rusya gibi ‘Hafter’cilerin grubuna katılacak olursa o vakit Libyalıları yeni bir iç çatışma dönemi bekliyor demektir. Bu süreç ise askeri yönetimin geri gelmesi ve ülkenin zengin kaynaklarıyla egemenliğinin dışarıya ipotek edilmesiyle sonuçlanabilir.

Paris yönetimi, Libya’da darbeci generale destek veriyor ve kazanımlarını korumaya çalışıyor. ABD, diğer Avrupalılar nedeniyle istediğini yapamadığı için savaşı bitirmiyor. Ruslar da ilk günden beri Hafter’i destekliyor. Ancak bu ülkeler çıkar ve menfaatleri gereği sürekli tavır değiştiriyor.