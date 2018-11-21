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Haçlılar Libya’yı paylaşamıyor

Libya’yı hainler vasıtasıyla iç savaş çıkarıp işgal eden Haçlılar, petrol zengini ve Akdeniz’deki strateji konumu sebebiyle ülkeyi paylaşamıyor. İtalya, Fransa, Amerika ve Rusya’nın nüfuz mücadelesi sebebiyle 7 yıldır süren kriz, çözüme kavuşamazken ölen ve sefalet çeken yine Müslümanlar oluyor.

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:41

Haçlı zihniyetinin Müslüman topraklarını işgali ve sömürmesine son örnek Libya oldu... Zengin petrol yatakları ve Akdeniz üzerinde stratejik konumuyla iştahları kabartan Libya’da yaşanan iç savaş ve kriz İtalya, Fransa, ABD ve Rusya’nın buradaki nüfuz mücadelesi nedeniyle çözüme kavuşturulamıyor.

Büyük güçlerin Libya’da “pastadan pay kapma yarışı”, İtalya’da Sicilya Adası’nın başkenti Palermo’da düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı’nda da kendini gösterdi. Konferans, yakın bir zamana kadar Libyalılara “demokrasi” ve “seçim sandıklarının meşruiyetini” müjdeleyen ve siyasi sürecin ilerlemesine destek olma sloganları atan bazı ülkeler arasındaki mücadeleye şahit oldu.

Türkiye tepkisini gösterdi

Konferansa ev sahipliği yapan Roma yönetimi, geçen yıllarda Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) desteğini açıklamış olsa da darbeci General Halife Hafter’in konferansa katılmasına büyük özen gösterdi. Bu özen, siyasi krizin taraflarından biri olan Tobruk’taki Temsilciler Meclisi’nce (TM) desteklenen birinin şartlarına boyun eğme derecesine kadar vardı.

Konferansa katılan Türk heyetinin başkanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın “Bazı taraflar arasında düzenlenen gayriresmi toplantı ve bunların Akdeniz bölgesindeki başlıca aktörler olarak sunulması bizim şiddetle karşı çıktığımız çok yanıltıcı ve zarar verici bir yaklaşımdır” sözleri de İtalya’nın bu şartlara boyun eğdiğini gösterir nitelikteydi.

Libya girdaba sürükleniyor

Eğer İtalya da Fransa ve Rusya gibi ‘Hafter’cilerin grubuna katılacak olursa o vakit Libyalıları yeni bir iç çatışma dönemi bekliyor demektir. Bu süreç ise askeri yönetimin geri gelmesi ve ülkenin zengin kaynaklarıyla egemenliğinin dışarıya ipotek edilmesiyle sonuçlanabilir.

Paris yönetimi, Libya’da darbeci generale destek veriyor ve kazanımlarını korumaya çalışıyor. ABD, diğer Avrupalılar nedeniyle istediğini yapamadığı için savaşı bitirmiyor. Ruslar da ilk günden beri Hafter’i destekliyor. Ancak bu ülkeler çıkar ve menfaatleri gereği sürekli tavır değiştiriyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 12:41
  1. Haçlı zihniyeti
  2. Libya
  3. İtalya
  4. Fransa
  5. ABD
  6. Rusya
  7. Sicilya Adası
  8. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)
  9. Uluslararası Libya Konferansı
  10. Temsilciler Meclisi (TM)
  11. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

YORUM YAZ

  • H. SahinH. Sahin43 dk önce
    Kıbrıs çıkartması yaptığımız zaman bize uygulanan silah ambargosunu delerek bizlere silah veren ülke hangisiydi? Libya. Libyayi bu duruma getiren savaşın ana kontrol merkezi neredeydi? İzmir'de. Buna izin veren Türkiyenin hükumeti hangi hükumetti ve başbakanı kimdi? Şimdi bu başbakan ne iş yapıyor? Bunu haberde neden göremiyoruz, okuyamıyoruz?
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