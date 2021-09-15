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Haçlı İttifakı, Mansur’u ödülle cilalıyor
Gündem Haçlı İttifakı, Mansur’u ödülle cilalıyor
Gündem

Haçlı İttifakı, Mansur’u ödülle cilalıyor

AB, Hollanda Krallığı, İsveç’in İstanbul Başkonsolosluğu ve İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği gibi Haçlı ittifakının desteklediği Uluslararası Şeffaflık Derneği, 2020 yılında ‘Şeffaflık Ödülü’nü, ülkücü kimliğine rağmen HDP’nin desteğiyle CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş’a vermişti. Bu “uluslararası havalı” ödülün ardından şimdi de dünyada fazla bilinmeyen ve kurucularının İngiltere ve Fransa olduğu “City Mayors Foundationé” tarafından “2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü” verildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 09:35:00 -
Haçlı İttifakı, Mansur’u ödülle cilalıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçimden önceki vaatlerinin bir çoğu yerine getirilmezken, dış ülkelerin destekledikleri kurumlar tarafından algı yapılarak ödüller verilmeye devam ediyor.

Havalara uçtular

Ödüle ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CHP’li Yavaş, “2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü’nü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Size hizmet etme fırsatını bana sunduğunuz için teşekkür ediyorum” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Mansur Yavaş’ı tebrik etti. Kılıçdaroğlu, “2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü”ne layık görülen Yavaş’ı telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, aldığı ödül dolayısıyla Yavaş’a tebriklerini iletti.

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