Haçlı İttifakı, Mansur’u ödülle cilalıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçimden önceki vaatlerinin bir çoğu yerine getirilmezken, dış ülkelerin destekledikleri kurumlar tarafından algı yapılarak ödüller verilmeye devam ediyor.

Havalara uçtular

Ödüle ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CHP’li Yavaş, “2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü’nü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Size hizmet etme fırsatını bana sunduğunuz için teşekkür ediyorum” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Mansur Yavaş’ı tebrik etti. Kılıçdaroğlu, “2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü”ne layık görülen Yavaş’ı telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, aldığı ödül dolayısıyla Yavaş’a tebriklerini iletti.