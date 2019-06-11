Haçlı, azılı köpek gibi

Hristiyan Haçlı zihniyetinin Türk-İslam düşmanlığı her geçen gün katlanırken azgın güruhun saldırganlığı da artıyor.

Türk ve İslam düşmanlıklarında sınır tanımayan Hristiyan Haçlı azgınları, saldırganlıklarını spordan ekonomiye kadar sergilemekten de geri kalmıyor.

Türk mürettebat için tutuklama emri

Akdeniz’de gaz arama faaliyetini sürdüren Fatih sondaj gemisinden rahatsız olan Rumlar, aralarında yabancı uzmanların da bulunduğu 25 kişilik mürettebat için uluslararası tutuklama emri çıkardı.

Kıbrıslı Rumların Türkiye’ye yönelik tahrikleri bitmiyor... Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisinin personeli ve Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) ile işbirliği yapan yabancı şirketlerin yetkililerinin de aralarında bulunduğu 25 kişi için uluslararası tutuklama emri çıkardı.

Rum Fileleftheros gazetesinin, “Adresler ve isimler” manşetiyle verdiği habere göre Rum Yönetimi, mayıs ayından bu yana Bafın 36,50 deniz mili açığında bulunan Fatih sondaj gemisinde çalışanların bütün verilerini elde etti. Rum Dışişleri Bakanlığı da, Fatih çalışanları ve TPAO ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkarılması için çalışma başlattı. Yapılan girişimler sonrasında Rum Yönetimi de, 25 kişi hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardı. Fatih sondaj gemisinde İngiltere ile Türkiye’den personel bulunduğu ve Türkiye’nin bu aşamada, ikisi Amerikan biri Hırvat olmak üzere, sondaj konularında uzman üç şirketle işbirliği yaptığı belirtildi.

KKTC’den Rumlara sert tepki

Rumların tutuklama kararı sonrası KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Rum yönetimine ve destekçilerine sert konuştu: “Rum Yönetimi ve onunla işbirliği yapanlar kendi çıkarları için Türkiye ve KKTC’yi Doğu Akdeniz’den dışlamaya, haklarımızı gasp etmeye çalışıyorlar. Bütün oyun, her türlü yola başvurarak Türkiye’nin güçlenmesini engelleme ve Kıbrıs Türk Halkını değerlerinden, ait olduğu milletten kopararak güdük hale getirme oyunudur. Ancak bilinmelidir ki, hiç kimse KKTC ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını yok sayamaz. Doğu Akdeniz’de bir yasa dışılık, haksızlık, hukuksuzluk yapan varsa, o da haklarımızı yok sayarak anlaşmalar ve araştırmalar yapan Rum tarafıdır. Ya hakkaniyet çerçevesinde uzlaşacağız ya da onlar (Rumlar) ne yapıyorsa, mütekabiliyet esası çerçevesinde biz de yapacağız. Birleşmiş Milletler ve üçüncü tarafları uyarıyoruz. Rum tarafının gerginliği artırıcı kararlar almasından doğacak sonuçların sorumlusu biz olmayacağız.”

Türkiye: Rumlar cüret ederse karşılığını bulur

Rumların skandal kararı sonrası Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, sert çıktı... Aksoy, “Kıbrıs Türklerini yok sayarak ve haklarını gasbederek hareket eden Rumların bu haddini aşan kararı, şayet doğru ise bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır. Bu cürette bulunduğu takdirde gereken cevabı vereceğimizden de kimsenin şüphesi bulunmamalıdır. Biz de ilgili kurumlarımızla gerekli karşı hukuki süreçleri başlatacağız. Rumların bu tür beyhude yöntemleri hiçbir sonuç vermeyecektir. Türkiye, petrol ve doğal gaz arama/sondaj çalışmalarını sürdürecektir” dedi.

Almanya’da cami ve Kur’an düşmanlığı

Almanya’da Türk ve İslam düşmanlığı bitmiyor... Türklere “Almanya’yı terkedin” mektupları sonrası bu kez iki camiye saldırı düzenlendi. Bremen kentindeki Rahman Camii’ne giren İslam düşmanları, yaklaşık 50 Kur’an-ı Kerim’i yırtıp, yerlere atarken, Kassel’deki Merkez Camii’nin camları da taşlı saldırıyla kırıldı.

Avrupa’da yükselen Türk ve İslam düşmanlığına hükümetler sessiz kaldıkça, saldırıların ardı arkası kesilmiyor... Almanya’da geçtiğimiz hafta Türklerin adreslerine gönderilen “Almanya’yı terkedin, hepiniz meşru birer hedefsiniz. Saldırılar başlayacak” tehdit mektuplarının ardından bu kez camilere saldırılar geldi. Ülkede hafta sonu iki farklı camiye saldırı gerçekleştirildi. Bremen kentindeki Rahman Camii’nde yaklaşık 50 Kur’an-ı Kerim tahrip edilirken, Kassel’deki Merkez Camii’ne de taşlı saldırıda bulunuldu.

Hessen eyaletinin Kassel kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camii’ne kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Kassel Merkez Camii Derneği Başkanı Seyfettin Eryörük, camilerinde cemaatin olmadığı saatlerde taşlı saldırı yapıldığı ve camların kırıldığını ifade etti.

Daha önce PKK’lılar saldırmıştı

Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı da Facebook’tan yaptığı açıklamasında, ‘’Kassel DİTİB Merkez Camii’ne gerçekleştirilen taşlı saldırıyı şiddetle kınıyor, emniyet makamlarından saldırının faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesini bekliyoruz” dedi.

Savcılık göstermelik soruşturma başlatırken, daha önceki yıllarda yine Kassel Merkez Cami’sine terör örgütü PKK sempatizanları tarafından saldırı yapılmış olayın faili ya da failleri yakalanamamıştı.

Camide Kur’an yırttılar

Bremen’de daha çok Afgan ve Pakistanlıların bulunduğu Rahman Camii’nde ise yaklaşık 50 Kur’an-ı Kerim’in yırtıldığı ve bazılarının da tuvalete atıldığı belirtildi. Çirkin saldırı nedeniyle Bremen’de yaşayan Müslümanlar tepkilerini ortaya koydu. Bremen Eyalet Milletvekili Dr. Oğuzhan Yazıcı, Rahman Camii’ndeki çirkin saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, “Geçtiğimiz hafta Müslüman bir gencin bıçaklanması haberinin ardından şimdide Kur’an-ı Kerimlerin tahrip edildiği haberini alıyoruz. Bremenli Müslümanlar çok gergin ve tedirgin. Sinagoglar gibi camiler de devlet tarafından iyi korunma altına alınmalıdır’’ dedi.

İzlanda'dan A Milli Takıma saygısızlık!

Oğuzhan Gültekin Ankara

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri için İzlanda’ya giden Türkiye A Milli Futbol Takımı kafilesini prosedürleri bahane göstererek havaalanında saatlerce bekletilmesine Türkiye sessiz kalmadı. Siyasetçiler, sosyal medya hesaplarından Milli Takıma yapılan bu saygısızlığa sessiz kalınmayacağını söyledi.

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde çıktığı 2 maçtan galip gelerek ülkemizin göğsünü kabartmayı başaran Türkiye A Milli Futbol Takımı, İzlanda’nın Keflavik Havalimanı’nda prosedürler bahane edilerek saatlerce bekletilmesi tepkileri de beraberinde getirdi.

Milli oyuncuların özel eşyaları detaylı aranıp ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulurken, aynı zamanda sözde bir gazeteci olarak milli futbolcu Emre Belözoğlu’nun yanına gelen bir kişinin, mikrofon tutar gibi tuvalet fırçasını uzatarak Milli Takım oyucumuz ile alay etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzlanda'da bulunan A Milli Takım kafilesinin maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşananlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla aradığı Özdemir'e konuyla ilgili devletin her türlü girişimi yaptığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, Nihat Özdemir'den "Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında" mesajını teknik heyet ve takıma iletmesini istedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun da bir heyetle TFF ve A Milli Takımın yanında olduğunu göstermek için İzlanda'ya giderek bugün oynanacak maçta ay-yıldızlılara destek olacağı hatırlatıldı.

Türkiye'den İzlanda'ya nota

Türkiye, A Milli Futbol Takımının İzlanda'da havaalanında gördüğü olumsuz muameleyi kınayan ve konuya ilişkin ek güvenlik tedbirlerinin alınmasını talep eden nota verdi. Notada, A Milli Futbol Takımının ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından uzun süre pasaport kontrolünde bekletilmesine, eşyalarının detaylı aranmasına ve milli futbolculara yönelik saygısız ve saldırgan tavırlara dikkat çekildi. Notada, A Milli Futbol Takımına yönelik muamele kınandı ve ek güvenlik tedbirlerinin alınması talep edildi.

Ayrıca Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Türkiye'nin rahatsızlığını vurgulamak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere İzlanda'ya gitti.

Alpay Özalan: Asla kabul edilemez

“Milli Takımımıza İzlanda’da yapılanlar küstahça davranışlardır” diyen AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli sporcu Fehmi Alpay Özalan, Akit'e yaptığı açıklamada, “Bu saygısızlık asla kabul edilemez. Gereken cevap Milli Takımımız tarafından sahada verilecektir. İzlanda devletine nota veren devletimiz, milletimizin desteği ve dik duruşuyla her alanda büyük zaferler kazanmaya devam edecektir. Milli Takımımıza yapılanlar asla kabul edilemez. Bunun en büyük sorumlusu İzlanda devletidir. Bu davranışın karşılığını misliyle alacaklardır” diye konuştu.

Çavuşoğlu: Gereği yapılacaktır

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da, insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise, “Milli takımımıza İzlanda havaalanında yapılan saygısız muamele, İzlanda yetkili makamlarının doğrudan sorumluluğundadır. İzlanda makamlarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Sporun ruhuna yakışmayan bu saygısızlık karşısında gerekli tüm cevaplar net şekilde verilir” diyerek tepkisini dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "Milli takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır" dedi.