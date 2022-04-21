Haçlı, Avrupa'da müslümanları kışkırtıyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

Eşitlik, adalet, özgürlük ve hoşgörü kelimelerini dillerinden düşürmeyerek dünyanın geri kalanına yüksekten bakıp medeni havası atan Haçlı Batı, söz konusu İslam ve Müslümanlar olunca bir anda besmele görmüş şeytana dönüyor. Müslümanların başörtüsünden yaşam tarzına, orucundan namazına her kültürüne düşman olan şeytani zihniyet son zamanlarda özellikle Avrupa’da Müslümanlar üzerinden büyük bir oyun tezgahlamaya çalışıyor.

Hollanda’da faşistler iftar saatlerinde camilerin önlerinde ateş yakıp domuz eti ile mangal yaparken, Rasmus Paludan adlı aşağılık ırkçı ise İsveç’te denediği Kur’an yakma provokasyonunu bu kez Danimarka’da onlarca polisin koruması altında yaptı.

Danimarka'da ırkçılık da dâhil birçok suçtan hapis cezasına çarptırılan Rasmus Paludan saldırıyı, İsveç polisinin kendisini koruyamadığını ve Danimarka polisinin kendisini gerektiği gibi koruyabildiğini göstermek için yaptığını açıkladı.

Paludan’ın iğrenç saldırılarına tüm dünyadan tepki yağdı. Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya da Müslümanları uyararak, “İsveç hükümeti olayla ilgili yaptığı açıklamada ‘ülkemizde dinin eleştirmesi de ifade özgürlüğü kapsamına girmektedir’ dedi. Müslüman mahallelerinde İslam’ın kutsal değerlerine saldırmak bir özgürlük olabilir mi? Bu tür provokasyonlar yabancı ülkelerde bulunan Müslümanları kışkırtıp sokağa dökmek için oluşturulmuş oyunlardır. Dini değerlere hakaret dünyanın her yerinde engellenmesi gereken bir suçtur. Herkes birbirine veya inandığı şeyi eleştiriyor. Bu normaldir ama hakaret aslı kabul edilemez” dedi.

“Müslümanları kışkırtıp sokağa dökmek istiyorlar”

Avrupa’nın ‘İfade özgürlüğü’ dediği şeyin, Müslümanlara karşı aşağılama ve hor görmenin resmiyete dökülmüş hali olduğuna dikkati çeken Kaya, şöyle devam etti: “Bu hain eylemlerini Müslümanların yoğun olarak bulunduğu noktalarda yapılması da provoksyonun etkisini büyütmek için yapıldığını gösteriyor. Bu tamamen kışkırtmadır. İfade özgürlüğünün sınırları vardır. Genel ahlaka aykırı davranışlar, şiddete çağrı, halkları kin ve düşmanlığa sevk etmek ifade özgürlüğü değildir. Avrupa hukukunda dini değerlere karşı modernleşmenin getirdiği bir sapkınlık olarak abartılı bir şekilde eleştiri ile dini değerler aşağılanıyor. Bu da toplumsal yapılara büyük zararlar veriyor. Danimarka’da karikatür meselesi olduğunda bütün İslam dünyası ayağa kalktı. Fransa’da benzer olaylar oldu insanlar öldürüldü. Sorumlusu Müslümanlar oldu. Bu son olaylar da Müslümanlar üzerinde oynanan bir oyunun parçasıdır. Müslümanları kışkırtıp sokağa dökmek istiyorlar. Sonra yaftalamak için bahaneleri hazır olacak.”