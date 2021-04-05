Hacklenebilir insana doğru kritik gelişme: Bilgisayarla insan beynine uzaktan bağlantı!

İnsanları ve bilgisayarları birbirine bağlamak için ultra yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine arayüzleri geliştirmek isteyen Elon Musk'ın Neuralink projesini hepimiz biliyoruz.

Geçtiğimiz aylarda bilim insanlarından oluşan başka bir ekip, kan damarı içinden kablo geçirerek insan beynini Windows 10 işletim sistemli bilgisayara bağlamayı başarmıştı.

Her geçen gün yeni araştırmalar yapan bilim insanları, şimdi ise herhangi bir kablo olmadan insan beynini bilgisayara bağladı.

Beyin mesajları kablosuz iletildi

Beynin motor korteksine bağlanan bir parçayla kablo ihtiyacı olmadan beyin mesajları bilgisayara iletildi.

Araştırmaya göre 24 saatlik süren testte, komut aktarımı başarılı oldu. Çalışmaya katılan ve bilgisayarlı yardıma ihtiyaç duyan iki felçli kişi, düşünce gücüyle bilgisayara istedikleri komutu verdi.

Bilim insanları, iki katılımcının da benzer hızda komut aktarımı gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Araştırma, ABD'deki Brown Üniversitesi bünyesinde yapıldı ve sonuçları IEEE Transactions on Biomedical Engineering dergisinde yayımlandı.

Araştırma ekibinden John Simeral, "Kablosuz sistemlerin, en iyi performans kabul edilen kablolular gibi çalışabileceğini ortaya koyduk. Sinyaller neredeyse kablolu ekipmanlar aynı doğrulukla kaydedildi ve aktarıldı.

Daha önceki çalışmalardan tek farkı insanlar daha fazla kablolara bağlı olmak zorunda değiller." ifadelerini kullandı.

Yeni yöntem, Elon Musk'ın Neuralink girişiminin sunduğu gibi daha önce test edilmiş beyin-bilgisayar arayüzlerine göre, insan vücudunun bütünlüğüne hiçbir müdahele etmiyor.