Hacılar’da güvenli sürüş eğitimi

Hacılar Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile belediye personeline yönelik güvenli trafik ve sürüş eğitimi verildi.

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Teyfik Çakas tarafından verilen eğitimde, trafikte yapılan yanlışlar ve dikkat çeken istatistiki bilgiler anlatıldı.

Eğitimde ayrıca trafik kurallarına uyma bilinci, trafikte insanların oynadığı roller, trafik güvenliğinin önemi, hız ve hıza bağlı riskler, güvenli sürüş öncesi yapılması gerekenler, güvenli sürüş sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, yaya öncelikli trafik bilinci ve trafikte saygı konularında bilgiler de aktarıldı.

Eğitimin sonunda katılımcılar, emniyet kemerinin önemini anlamaları adına ilçe meydanında kurulan simülatör aracı ile emniyet kemeri takmanın ne derece önemli olduğunu yaşayarak anlamış oldu.