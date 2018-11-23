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'Hacı' olmak isteyen binlerce Hint, Pakistan'a gitti

Pakistan'daki Darbar Sahib Tapınağı'na 'hacı' olmak için binlerce Sih geldi. Pakistan yönetimi ise Sihlerin rahatça ibadet yapabilmeleri için ek hizmetler yapacağını belirtti.

23 Kasım 2018 Cuma 00:38
'Hacı' olmak isteyen binlerce Hint, Pakistan'a gitti

Sihizm inancına göre, hac bölgesi sayılan ve türbesi bulunan Baba Nanak'ın mezarının bulunduğu Darbar Sahib Tapınağı'na 3 bin Hint hacı olmak için geldi.

Sihleri başkan karşıladı

Baba Nanak'ın doğumunun 550'nci yılı münasebetiyle gelen Sih hacıları, Pakistan'ın bağımsızlığından sonra ülkeyi terk eden Sih ve Hinduların malları ile ibadethanelerini korumak üzere kurulan Göç Edenlerin Mallarını Koruma Kurulu (ETPB) Başkanı Tahir İhsan karşıladı.

"Ücretsiz yemek, sınırdan tapınağa nakil ve sağlık hizmeti sunacağız"

Hükümetin, hacıların güvenle ibadetlerini ve ziyaretlerini yapmaları için her türlü önlemi aldığını belirten İhsan, "Daha fazla hacının huzur içinde ibadetlerini yapabilmeleri için ücretsiz yemek, sınırdan tapınağa nakil ve sağlık hizmeti sunacağız." diye konuştu.

3 bin 500 vize başvurusu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal sosyal medyada yaptığı paylaşımında, "Baba Nanak'ın 550'inci doğum gününün kutlanacağı 21-30 Kasım günleri için dünyanın dört bir yanından gelen Sih hacıları misafir ediyoruz. Sadece Yeni Delhi'deki vize başvuru merkezimize 3 bin 500 vize başvurusu yapıldı." ifadesini kullandı.

"Pakistan'da bize her zaman çok saygı gösteriliyor"

Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen hacıların kafile başkanı Sardar Amarjeet Sing, sınırda bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pakistan'da bize her zaman çok saygı gösteriliyor. Baba Nanak'ın 550'nci doğum gününde burada olmak Sihler için büyük bir nimet. 10 günlük hac süresince 10 bini aşkın Sihin buraya gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

10 günlük hac yapacaklar

10 günlük hac döneminin en önemli günleri 23, 24, 26, 28 Kasım olacak. Hacılar bu günlerde Darbar Sahib Tapınağı ile Hasanabdal, Lahor ve Rohri kentlerinde ziyaretlerde bulunacak.

Bakan Çaudri: Siyasi ilişkiler nedeniyle inananlar sıkıntı yaşamamalı

Sih hacıların ziyareti eylülde Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan diyalog masasından kalkma gerilimiyle yeniden gündeme gelmiş, Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, "Bu konu inançla ilgili bir mesele. Siyasi ilişkiler nedeniyle inananlar sıkıntı yaşamamalı. Bu nedenle Sih hacıların Pakistan'daki kutsal Darbar Sahib Tapınağı'nı ziyaret etmelerine izin vereceğiz." demişti.

Sınır kapıları açılacak

Çaudri, Sihlerin rahatlıkla ülkeye girebilmeleri için Kartapur sınır kapısının yeniden açılacağını, Vaga sınır kapısına da özel seferler ekleneceğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 00:38
  1. Göç Edenlerin Mallarını Koruma Kurulu (ETPB) Başkanı Tahir İhsan
  2. Sih ve Hindu
  3. Sardar Amarjeet Sing
  4. Darbar Sahib Tapınağı
  5. Hasanabdal

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