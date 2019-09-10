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“Hacı Murat” tutkunları modifiye festivalinde buluştu

Didim Tuning Otomobil Festivali kapsamında, bir dönemin efsanesi “Hacı Murat” olarak ta anılan “Murat 124” tutkunları, Didim’in Akbük Mahallesinde bir araya geldi.

10 Eylül 2019 Salı 13:48
“Hacı Murat” tutkunları modifiye festivalinde buluştu

Didim Tuning Otomobil Festivali kapsamında, bir dönemin efsanesi “Hacı Murat” olarak ta anılan “Murat 124” tutkunları, Didim’in Akbük Mahallesinde bir araya geldi.


Didim Tuning otomobil Fuarı etkinliği çerçevesinde Aydın, Muğla, İzmir ve çevre illerden yola çıkan “Murat 124” tutkunları, Akbük mahallesinde toplandı. 20’ye yakın klasik araçlar beğeniye sunulurken, halende kullanılan “Murat 124” model araçların renkli hali büyük ilgiyle karşılandı.Murat 124’lerde çalınan müzikler ve korna sesleri de nostalji yaşattı. Etkinlikle ilgili değerlendirme yapanAydın Classic Cars Grubu Başkanı Burak Sak Gruplarının amacının dostluk ve arkadaşlığı pekiştirmek olduğunu belirten Sak, “Grup olarak Efeler, Nazilli, Söke, Kuşadası ve Çine bölgesinden arkadaşlarımızla konvoy halinde yaklaşık 20 araç ile Akbük’e geldik” dedi.


Etkinliğin dostlukları da pekiştirdiğini kaydeden Sak, “Sadece Murat 124 olarak değil, tüm klasik araçları Aydın ’da tek çatı altında toplamak için Aydın Classic Cars Grubu olarak güzel etkinlikler peşinde koşturuyoruz. Araçlarımız eski model olduğu için insanların da ilgisini çekiyor. Bizde eski klasik araçları gün yüzüne çıkararak insanların ilgisini çekmeye çalışıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:48
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