“Hacı İsmail”in yeni takımı açıklandı! Köşeyi döndü…
Fenerbahçe ile 99 puan toplayan ancak sezonu ikinci tamamlayan teknik direktör İsmail Kartal’ın yeni adresi, oyuncu ve teknik direktörlere para yağdıran Suudi Arabistan oldu. Mütedeyyin yaşantısı nedeniyle, “Hacı İsmail” olarak anılan Kartal, Al-Taawoun ile sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde geride kalan sezonda 58 maça çıktı. Sarı-lacivertliler bu müsabakaların 44'ünü kazandı. İsmail Kartal'ın öğrencileri sahadan 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.
İsmail Kartal, Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 2.40 puan ortalaması yakaladı. Süper Lig'de 99 puan toplayan sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde ise çeyrek final oynadı. İsmail Kartal'ın yerine bir süredir teknik direktör arayışında olan sarı-lacivertli kulüp, Jose Mourinho ile iki yıllık anlaşma sağladı.
İsmail Kartal Suudi Arabistan'da
Tecrübeli teknik adama Suudi Arabistan’dan talip çıktığı öne sürüldü. Fanatik'in haberine göre, Kartal’ın, Al-Taawoun ile 1 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi. Başarılı çalıştırıcının, Sarı-Lacivertliler’e ısrarla transfer ettirdiği ancak beklentilerin altında kalan Rade Krunic’i de yeni takımına götürmek istediği kaydedildi.
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