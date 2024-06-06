“Hacı İsmail”in yeni takımı açıklandı! Köşeyi döndü…

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde geride kalan sezonda 58 maça çıktı. Sarı-lacivertliler bu müsabakaların 44'ünü kazandı. İsmail Kartal'ın öğrencileri sahadan 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.

İsmail Kartal, Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 2.40 puan ortalaması yakaladı. Süper Lig'de 99 puan toplayan sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde ise çeyrek final oynadı. İsmail Kartal'ın yerine bir süredir teknik direktör arayışında olan sarı-lacivertli kulüp, Jose Mourinho ile iki yıllık anlaşma sağladı.

İsmail Kartal Suudi Arabistan'da

Tecrübeli teknik adama Suudi Arabistan’dan talip çıktığı öne sürüldü. Fanatik'in haberine göre, Kartal’ın, Al-Taawoun ile 1 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi. Başarılı çalıştırıcının, Sarı-Lacivertliler’e ısrarla transfer ettirdiği ancak beklentilerin altında kalan Rade Krunic’i de yeni takımına götürmek istediği kaydedildi.