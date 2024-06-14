Hacı adaylarına Hac vizesi ve Nusuk kartı şartı!
Suudi Arabistan hükümeti, hac vazifesini yerine getirmek isteyen Müslümanlara Nusuk kartı dağıtırken, kartı olmayan Hacı adaylarına Arafat Vakfesi için izin vermiyor. Suudi yönetim, nusuk kartı bulunmayan hacı adaylarını ise gözaltına alarak alıkoyuyor.
Açıklama Suudi Arabistan yönetiminden geldi.
Suudi Arabistan’da Arafat vakfesi için kontrollerin arttırıldığı belirtildi.
Hac vazifelerine yerine getirmek üzere Mekke’ye gelen ve vizesini gösteren hacı adaylarına Nusuk kartı dağıtılıyor. Mekke polisi yollarda yaptığı denetimde, hac vizesini ya da Nusuk kartını ibraz edemeyen hacı adaylarını gözaltına alıyor.
Polis bir süre gözaltında tuttuğu vizesiz hacı adaylarını Mekke sınırları dışına çıkartıyor.