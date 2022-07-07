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Gündem Hacı adayları Arafat'ta
Gündem

Hacı adayları Arafat'ta

Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan hacı adaylarının bir kısmı Arafat'a ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 19:21:00 -
Hacı adayları Arafat'ta

Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adaylarının bir kısmı bugün saat 16.30'dan itibaren kafileler halinde Mekke'ye 25 kilometre mesafedeki Arafat'a hareket etti.

İlk kafiledeki hacı adaylarını taşıyan araçlar, Arafat'a geldi.

Otobüslerle izin verilen bölgelere kadar ulaşımları sağlanan hacı adayları, burada kafile başkanları ve görevlilerince konaklayacakları çadırlara yerleştirildi.

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