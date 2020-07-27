Hacettepe Üniversitesi 2 yıllık puanları başarı sıralamaları
2020 Hacettepe Üniversitesi 2 yıllık bölümler taban puanları | Üniversite sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte pek çok öğrenci hayalindeki okula yerleşebilmek için gerekli olan puan ve başarı sıralamasını araştırmaya başladı. Hacettepe Üniversitesi’nde okumak isteyenler “Hacettepe Üniversitesi bölümleri” , “2020 Hacettepe Üniversitesi bölümleri taban puanları” , “2 yıllık üniversite taban puanları” konularını yakından inceliyor. Peki, kaç puanla Hacettepe Üniversitesi’ne yerleşilir?
Milyonlarca kişi 27-28 Haziran tarihlerinde üniversite sınavına girdi. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte büyük bir heyecan yaşandı. Adaylar aldıkları puanlarla hangi bölümlere girebileceklerini araştırmaya başladı. En çok araştırılan üniversitelerin başında Hacettepe geliyor. İşte, Hacettepe Üniversitesi 2 yıllık bölümler.
Hacettepe Üniversitesi 2 yıllık bölümler
- Ağız ve Diş Sağlığı
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
- Ameliyathane Hizmetleri
- Bilgisayar Programcılığı
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi
- Diş Protez Teknolojisi
- Eczane Hizmetleri
- Elektrik
- Elektronörofizyoloji
- Endüstri Ürünleri Tasarımı
- Harita ve Kadastro
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
- İlk ve Acil Yardım
- İnşaat Teknolojisi
- Makine
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Odyometri
- Ortopedik Protez ve Ortez
- Radyoterapi
- Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
Hacettepe Üniversitesi 2 yıllık puanları başarı sıralamaları
Hacettepe Üniversitesi’nde pek çok iki yıllık bölüm mevcut. 2 yıllık bölüm taban puanları başarı sıralamaları için tıklayınız
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