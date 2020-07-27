  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Hacettepe Üniversitesi 2 yıllık puanları başarı sıralamaları

2020 Hacettepe Üniversitesi 2 yıllık bölümler taban puanları | Üniversite sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte pek çok öğrenci hayalindeki okula yerleşebilmek için gerekli olan puan ve başarı sıralamasını araştırmaya başladı. Hacettepe Üniversitesi’nde okumak isteyenler “Hacettepe Üniversitesi bölümleri” , “2020 Hacettepe Üniversitesi bölümleri taban puanları” , “2 yıllık üniversite taban puanları” konularını yakından inceliyor. Peki, kaç puanla Hacettepe Üniversitesi’ne yerleşilir?

Yeniakit Publisher
2020-07-27 12:53:00 -
Hacettepe Üniversitesi 2 yıllık puanları başarı sıralamaları

Milyonlarca kişi 27-28 Haziran tarihlerinde üniversite sınavına girdi. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte büyük bir heyecan yaşandı. Adaylar aldıkları puanlarla hangi bölümlere girebileceklerini araştırmaya başladı. En çok araştırılan üniversitelerin başında Hacettepe geliyor. İşte, Hacettepe Üniversitesi 2 yıllık bölümler.

Hacettepe Üniversitesi 2 yıllık bölümler

  • Ağız ve Diş Sağlığı
  • Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
  • Ameliyathane Hizmetleri
  • Bilgisayar Programcılığı
  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
  • Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi
  • Diş Protez Teknolojisi
  • Eczane Hizmetleri
  • Elektrik
  • Elektronörofizyoloji
  • Endüstri Ürünleri Tasarımı
  • Harita ve Kadastro
  • İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
  • İlk ve Acil Yardım
  • İnşaat Teknolojisi
  • Makine
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  • Odyometri
  • Ortopedik Protez ve Ortez
  • Radyoterapi
  • Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi
  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
  • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
  • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
  • Turizm ve Otel İşletmeciliği

Hacettepe Üniversitesi 2 yıllık puanları başarı sıralamaları

Hacettepe Üniversitesi’nde pek çok iki yıllık bölüm mevcut. 2 yıllık bölüm taban puanları başarı sıralamaları için tıklayınız

YKS KONTENJAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

 

İstanbul üniversitesi 4 yıllık puanları başarı sıralamaları
İstanbul üniversitesi 4 yıllık puanları başarı sıralamaları

Eğitim

İstanbul üniversitesi 4 yıllık puanları başarı sıralamaları

Film Tasarım ve Yönetmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması
Film Tasarım ve Yönetmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

Eğitim

Film Tasarım ve Yönetmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

Hacettepe Üniversitesi 4 yıllık puanları başarı sıralamaları
Hacettepe Üniversitesi 4 yıllık puanları başarı sıralamaları

Eğitim

Hacettepe Üniversitesi 4 yıllık puanları başarı sıralamaları

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı