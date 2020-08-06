Üniversite tercihleri 14 Ağustos’ta noktalanacak. Kayıtlar 31 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde yapılacak. Hem aileler hem de adaylar üniversiteler kadar barınma olanaklarının ne olduğunu da merak ediyor. En çok merak edilen üniversitelerden biri de Hacettepe oluyor. İşte, detaylar.

Hacettepe KYK yurdu var mı?

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde öğrencilere barınma olanağı sağlanıyor. Hacettepe Üniversitesi bünyesinde; Sıhhiye kız-erkek yurtları, Beytepe kız yurdu, Konuk evleri, Öğrenci evleri imkanları bulunuyor.

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