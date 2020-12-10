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Eğitim Hacettepe ilk 500'de! İlk 3 binde 112 Türk Üniversitesi var
Eğitim

Hacettepe ilk 500'de! İlk 3 binde 112 Türk Üniversitesi var

Dünyanın ilk 3 bin üniversitesi arasına 112 Türk üniversitesi girdi. ODTÜ URAP’ın dünya sıralaması listesine göre ilk 500’de yer bulan tek üniversitemiz ise Hacettepe oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 18:53:00 -
Hacettepe ilk 500'de! İlk 3 binde 112 Türk Üniversitesi var

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca açıklanan “dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi” sıralamasında ilk 500’e Türkiye’den Hacettepe Üniversitesi girme başarısını gösterdi.

Liste dün açıklandı

Dünya genelinde üniversite sıralamalarını yapan yetkili 10 kuruluştan biri olan ODTÜ URAP’ın dünya sıralaması listesi dün “http://www.urapcenter.org” internet sitesinden dünya kamuoyuna açıklandı. Edinilen bilgiye göre, URAP 2020-2021 dünya sıralamasında ilk 500’e girebilen tek Türk üniversitesi Hacettepe olurken İstanbul Üniversitesi, 632. sırada, İstanbul Teknik 725. sırada, Orta Doğu Teknik 751. sırada, Ankara Üniversitesi 824. sırada, Ege 915. sırada, Gazi 924. sırada, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 960. sırada ve Dokuz Eylül Üniversitesi 971. sırada yer aldı. Bu yıl yapılan URAP dünya sıralamasında, dünyanın ilk 3 bin üniversitesi arasına 112 Türk üniversitesi girme başarısını gösterdi.

Harvard birinci

Sıralamada, Harvard Üniversitesi “dünyanın en iyi üniversitesi” olarak birinci sıraya yerleşirken, Toronto Üniversitesi ikinci, Stanford Üniversitesi de üçüncü oldu. URAP 2020-2021 dünya sıralamasında, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da makale ve atıf puanları hesaplanırken sadece etki değeri yüksek olan dergilerdeki makalelerin sıralamaya dahil edildiği belirtilerek “Etki değeri en düşük olan son yüzde 25’lik dilime (Q4) giren dergilerdeki makaleler ile etki değeri sıfır veya henüz belirlenmemiş olan dergilerdeki makaleler bu sıralamada değerlendirme dışında bırakılmıştır. URAP’ın dünya sıralamasında yer alan 3 bin yükseköğretim kurumu, dünyadaki yükseköğretim kurumlarının yaklaşık yüzde 15’ini temsil etmektedir. URAP Dünya Sıralaması, tamamen açık ve güvenilir bilgi kaynaklarından toplanan objektif verilere dayanılarak oluşturulmaktadır.” denildi.

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