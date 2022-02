Hacet namazı nedir, nasıl kılınır? Hacet nanamız ne zaman kaç rekat kılınır?

Her insanın bir isteği, bir dileği, bir talebi vardır. İnsanoğlu, her daim dünyalık ister. İyi bir Müslüman dünyalığın yanında da mutlu bir ahiret ister. Cenneti ister. Rabbimiz’in celalini görmek, Efendimize cennette komşu olmak ister. Bunun içindir ki Müslüman, mübarek gece ve günlerde Rabbine dua ve niyazda bulunarak hacetlerinin giderilmesini ister. Bir Müslüman, ihtiyacı olan bir şeyi elde etmek için Allah’ın kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları elinden geldiği kadar yerine getirmeye çalışmalı ve sonucunu da Allah’tan beklemelidir. Bununla birlikte ahirette veya dünyaya ait bir istiğin gerçekleşmesini dilemek ile Allah rızası için namaz kılması da uygundur. Kılınan bu namaza hacet namazı denilmekte. Peki hacet namazı nasıl kılınır, Hacet namazı kaç rekat kılınır, hangi dualar okunur?

Hacet namazı duası

Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah’tan veya bir insandan isteyeceği zaman önce güzelce abdest alsın, sonra iki rekât namaz kılsın. Sonra Allah’ı anıp Resûlullah’a salavat getirsin ve şöyle desin:

لاَإِلَهَإِلاَّاللَّهُالْحَلِيمُالْكَرِيمُسُبْحَانَاللَّهِرَبِّالْعَرْشِالْعَظِيمِالْحَمْدُلِلَّهِرَبِّالْعَالَمِينَأَسْأَلُكَمُوجِبَاتِرَحْمَتِكَوَعَزَائِمَمَغْفِرَتِكَوَالْغَنِيمَةَمِنْكُلِّبِرٍّوَالسَّلاَمَةَمِنْكُلِّإِثْمٍلاَتَدَعْلِىذَنْبًاإِلاَّغَفَرْتَهُوَلاَهَمًّاإِلاَّفَرَّجْتَهُوَلاَحَاجَةًهِىَلَكَرِضًاإِلاَّقَضَيْتَهَايَاأَرْحَمَالرَّاحِمِينَ

(“Hilim ve kerem sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günâhımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızâna uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!”) (Tirmizî, Salât, 236; İbn Mâce, İkâmet’u-Salat, 189)

Hacet namazı nasıl kılınır?

Hâcet namazı dört veya iki rekât olarak kılınabilir. On iki rekât kılınabileceği şeklinde de rivayet vardır. Bu namazı dört rekât kılacak olan kişi, birinci rekâtında Fâtiha sûresinden sonra üç defa Ayetü’l-kürsî, diğer üç rekâtında da birer Fâtiha ile birer İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini okur. Sonra da yukarıdaki duayı yapar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 472-473).

Hacet namazı kılınışı