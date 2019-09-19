Peygamber sünneti olan hacamat bir çok hastalığın şifa kaynağı. Belirli günlerde yapılması tavsiye edilen hacamatın hangi mevsimde olup olmayacağı da merak konusu. Hacamat hangi mevsimde yapılır? Yılın hangi ayı hacamat için daha uygundur? İşte detaylar...

Hacamat hangi mevsimde yapılır?

Alternatif tıp uygulamaları kapsamında bazı devlet hastanelerinde doktorların ve sağlık görevlilerinin de uygulamaya başladığı hacamatyılda en az iki kere ilk bahar ve son baharda aylarında yaptırılıyor. Ayrıca boyun fıtığı, ağır metal zehirlenmesi, romatizma, kireçlenme gibi bazı hastalıkların tedavisinde 3 ayda bir yaptırılarak da kullanılan hacamat yöntemi, zihin duruluğu içinde uygulanıyor.

Hacamat yan etkisizdir

Dr Ender Saraç, "Vücudun yenilenmesi, ağır metallerin gitmesi, toksinlerin giderilmesi için pratik ve ucuz, yan etkisiz bir yöntem. Ben çok sayıda hastamda, migren, sedef hastalığında, ödemde, yorgunlukta, cilt ile alakalı sıkıntılarda, ağır metal zehirlenmelerinde özellikle, romatizma ve kireçlenme de çok faydalarını gördüm. Dolunay'dan sonraki hicri ayın tek günlerinde hacamat yapılması tavsiye ediliyor. Muharrem ayındayız. Muharrem hacamatları da devam ediyor. Ben de bugün hacamat yaptırdım. Çok rahatladım, kendimi kuş gibi hafif hissediyorum" dedi.

Hacamat, vücudun belirlenen noktalarında bir neşter ucu vasıtası ile küçük çizikler atılarak, bunların kupa ile çekilmesi ile vücuttan kan alınması anlamında geliyor. Duasını bilenler okuyarak, manevi olarak da şifa için geleneksel olarak uyguluyor.

Hacamat hangi günlere yapılır?

(Hacamat Hicri ayın günlerine göre yapılır)

Her ayda hacamat olunabilecek 4 gün vardır. Bu günler geçti mi diğer ay beklenmelidir. Hacamat gökteki ayın (HİCRİ)17-19-21 inci günlerinde yapılmalıdır. En faydalısı 17. gündür. Hacamat ayın ilk günlerinden 14'üne kadar (gökteki ayın büyüme günlerinde) faydalı değildir. 15 inden 21 ine kadar (Hicri ve tek günlerde) günlerde faydalıdır. 22 sinden 30 una kadar ay küçük olduğu için bedenler zayıf olur ve çıkan kan az olacağından faydası az olur (Bunun içindir ki ameliyatlar mümkünse ayın 14 ünden sonra yapılmalıdır.Bunun için denilmiştir ki; Kesilmesi istenen bir iş, ay küçülürken, yani 14 ünden 30 una kadar yapılmalı-Devam etmesi istenen bir iş de ay büyürken yani 1 inden 14 üne kadar yapılmalı.Mümkünse devam etmesi istenen bir işe ayın ilk çarşambası başlanmalı.-Bununla beraber ayın 1 inde ortasından ve sonunda bir işe başlama-Marifetname). Hadis-i Şeriflerde, tekli günler tavsiye edilmiştir. Bu günler içinde en çok faydalı olduğu gün ayın (Hicri)17. günüdür. Ondan sonra (Hicri)19, ondan sonra (Hicri) 21, ondan sonra (Hicri)15 nci gündür.