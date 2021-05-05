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Dünya Hac bu sene var mı? Hac iptal mi 2021? Hac bu sene de mi iptal?
Dünya

Hac bu sene var mı? Hac iptal mi 2021? Hac bu sene de mi iptal?

Bu sene hac olacak mı? 2021 hac iptal mi? soruları 2020 yılında korona salgını nedeniyle kutsal topraklara gidemeyen hacı adayları tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl Suudi yönetimi sadece yurt içinden hacı adaylarını kabul ederken yurt dışı hacı kabul edilmemişti. Hac bu sene var mı? Hac iptal mi 2021?

Yeniakit Publisher
2021-05-05 12:57:00 - 2021-05-05 13:11:27
Hac bu sene var mı? Hac iptal mi 2021? Hac bu sene de mi iptal?

Hac bu yıl olacak mı? Hac var mı? soruları Ramazan ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde hacı adayları tarafından sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başaknı Ali Erbaş, bu sene 5 bin kişinin hacca alınacağını açıklamıştı. Ancak korona salgını nedeniyle ülkeler sıkı tedbirlerine almaya devam ediyor. Arabistan’da aşılamaya devam edilirken ülkede halen vaka sayıları yüksek. Peki bu sene hacca izin var mı?

Hac iptal mi?

Reuters, ismini vermediği iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ın, diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına Kovid-19’un yayılması riskinden dolayı hac ibadetini yasaklamayı planladığını belirtti. 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yıl Suudi Arabistan’ın mesafeli ve sınırlı hac için ülkelerle istişari görüşmelere başladığını duyurmuştu. Erbaş, Hac’ca 18-60 yaş arası çift doz aşı olanlar gidebileceğini ifade etmişti. Erbaş hac açıklamasında şunları söylemişti: Bu yılda birçok hacı adayımız yaş sınırına takılacak. Ancak bir de 80 bin yerine 5'te biri civarında bir kontenjan ile hac farizası yerine getirileceğinden dolayı, bu sene Türkiye'de katılım eşit şekilde azaltıldığı gibi düşük seviyede mümkün olabilecek.”

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